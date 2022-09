U.S. Angri 1927. Condizioni meteo avverse, rinviata la presentazione

Presentazione squadra rimandata

A causa delle perduranti condizioni meteo avverse, la società ha deciso di rinviare la presentazione ufficiale della squadra prevista per la serata di oggi. Dunque domani venerdì 2 settembre alle ore 20, la squadra si presenterà alla città nella cornice dello stadio Novi, nello scenario naturale della nostra casa sportiva, confermando il programma già definito in una serata presentata da Claudia Mercurio e da Aldo Severino.

Previsti gli interventi dell’attuale dirigenza, la consegna di un riconoscimento a Mario Follera e al tecnico Carmine Turco per la cavalcata vincente della scorsa stagione. E’ previsto un momento commemorativo in ricordo di Alfonso Todisco, ex presidente grigiorosso, scomparso qualche settimana fa. Saranno presentati i nuovi soci prima di dare spazio alla squadra, allo staff dirigenziale e tecnico della prima squadra e della Juniores.

