Incidente a Vietri sul Mare. Perde la vita un 48enne di Cava

L’impatto

La tragedia si è consumata questa mattina alle prime luci dell’alba a Vietri sul Mare. Un 48enne di Cava de’ Tirreni che viaggiava su un motorino di piccola cilindrata, per cause ancora da accertare, pare abbia perso il controllo del mezzo scivolando e finendo contro il marciapiede all’altezza di Molina. L’impatto è stato violento e per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Le indagini

I soccorsi hanno potuto solo accertarne il decesso. La salma è stata trasferita all’ospedale Ruggi di Salerno. Le forze dell’ordine indagano per ricostruire la dinamica.

Le parole del Comitato civico Dragonea

E’ stato il comitato civico Dragonea, postando sul proprio profilo social il luogo dove si è verificato l’incidente, a comunicare che il traffico era paralizzato, per poi sbloccarsi intorno alle 6, e a sconsigliare agli automobilisti di percorrere la S.S 18. Il Comitato inoltre ha commentato l’accaduto sottolineando la pericolosità di quel tratto di strada e richiamando l’attenzione degli enti preposti.