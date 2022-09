Nuovo ortopedico a Sarno, Rega dice la sua

Sarno. Buone notizie per il “Martiri del Villa Malta” di Sarno. Presso il reparto di Ortopedia del polo ospedaliero della città dei Sarrastri, infatti, ritorna, a partire dal primo settembre, il dottor Michele Giason.

La situazione del presidio ospedaliero

Questo ingresso consentirà dunque la riapertura del reparto presso il nosocomio, il quale, per tutto il periodo estivo, era rimasto sguarnito di medici professionisti. Ciò ha condotto non solo alla chiusura della divisione, ma anche la relativa sospensione, per il mese di agosto, delle visite specialistiche ambulatoriali.

Sulla vicenda, già si era espresso il consigliere di Fratelli d’Italia, Antonello Manuel Rega, che aveva attivato, in qualità di suo referente presso l’Ente regionale, l’onorevole Nunzio Carpentieri, presidente della Prima Commissione Trasparenza presso Palazzo Santa Lucia.

Le dichiarazioni del consigliere Rega

“Avevo già attivato, qualche mese fa, l’onorevole Carpentieri, per cercare di fare luce sulla triste vicenda che investe il nostro ospedale – ha dichiarato Rega – e presso la riunione di Commissione, insieme alla delegazione amministrativa della città di Sarno, è stato ascoltato anche qualche rappresentante del comitato “Insieme per la salute”. Questi interventi, dunque, non hanno fatto altro che far emergere l’urgenza della questione che riguarda il futuro del “Villa Malta”, sottolineando ancora una volta, una gestione politica approssimativa e gravosa per ciò che concerne la programmazione sanitaria di una struttura così innovativa, la quale rappresenta un punto di riferimento di vitale importanza per un bacino d’utenza assai vasto. Il rientro del dottor Gison, quindi – conclude il capogruppo in assise del partito di Giorgia Meloni -, rappresenta certo un traguardo, ma bisogna lavorare ancora per poter dichiarare fuori pericolo il nostro presidio ospedaliero”.

Carmela Landino