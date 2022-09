Omicidio Vassallo. Dossier: Il depistaggio ad opera dei carabinieri

Dossier: terza parte

Un dossier che analizza in tre parti la storia dell’omicidio del sindaco pescatore. Si conclude oggi con la terza parte.

La seconda parte è stata pubblicata mercoledì. Questo è il link di riferimento:https://www.agro24.it/2022/08/31/omicidio-vassallo-dossier-il-ruolo-degli-scafatesi/

Il depistaggio

Secondo la Procura della Repubblica sussistono fondate ragioni per ritenere che, successivamente all’omicidio, sia stata posta un’attività di depistaggio finalizzata ad indirizzare le indagini nei confronti di soggetti estranei al delitto. In particolare di Bruno Umberto Damiani, detto “o’ brasiliano”. Tale attività vede coinvolti, in ruoli ancora da definire e per finalità da accertare, il tenente colonnello Fabio Cagnazzo, e i carabinieri Lazzaro Cioffi e Luigi Molaro.

Le alleanze

Il saldo e personale rapporto di Cagnazzo con i fratelli Palladino nascerebbe negli anni 2009/2010, quando l’ufficiale indirizzava all’hotel Tre Palme dei Palladino, le famiglie di collaboratori di giustizia del napoletano, oltre ad aver agevolato il progetto imprenditoriale delle pompe di benzina, suggerendo ai tre imprenditori di Acciaroli di coinvolgere anche Cioffi. La struttura alberghiera aveva anche ospitato, nell’estate 2010, sia Cagnazzo che Molaro.

Le anomalie

I due, secondo la Procura, avrebbero mostrato un particolare “attivismo” investigativo a seguito dell’omicidio. Un’attività non dovuta, essendo i due di stanza altrove e in nessun modo competenti a svolgere attività investigative sul fatto delittuoso. Circostanze che presenterebbero anche altre anomalie, come la telefonata, senza risposta, fatta dal Molaro a Cagnazzo pochi minuti dopo il delitto. I due pochi istanti dopo avrebbero cenato insieme. All’esame degli inquirenti anche il pestaggio ad opera di Cagnazzo nei riguardi di Pierluca Cillo, custode delle tesi del sindaco Vassallo. L’attivismo investigativo dei due militari comincia negli istanti successivi all’omicidio. Entrambi saranno presenti sul luogo del delitto, ascoltando possibili testimoni e soprattutto, il giorno dopo, con l’acquisizione delle immagini del circuito di videosorveglianza di una attività commerciale del centro di Acciaroli, dove era presente sia il sindaco Vassallo, che il Damiani Bruno.

Cagnazzo tira in ballo o’ brasiliano

E’ in una nota redatta la sera successiva all’omicidio, il 6 settembre 2010, che Cagnazzo cita o’ brasiliano, quale possibile indiziato dell’omicidio. “Passeggiava e gironzolava più volte, unitamente ad altre due persone mai viste prima nel circondario di Acciaroli, come stessero fungendo da specchiettisti”, senza però fare riferimento alla già avvenuta visione delle immagini acquisite.

False informazioni

Cagnazzo punta l’indice. “Noto spacciatore di cocaina in Acciaroli, sapeva che il sindaco lo stesse attenzionando”. E ancora: “dopo Ferragosto il sindaco inviava di continuo i vigili urbani dietro al cosidetto moletto, in quanto vi era un gommone che la sera attraccava per trasportare sostanze stupefacenti per conto del gruppo criminale capeggiato dal Damiani Bruno”. Le indagini però hanno appurato che nessuno delle persone in qualche modo a conoscenza del “gommone” avevano fatto tale ipotesi, non solo, nessun gommone risulterà mai nella disponibilità di ò brasiliano.

Successivamente, oltre ad aver fornito false informazioni sul momento dell’acquisizione e visioni delle immagini, Cagnazzo e Molaro produrranno una serie di fermo immagini delle videoriprese, e un breve video di soli 25 secondi estrapolati dalle immagini acquisite dall’attività commerciale, in particolare del momento in cui si vedevano passare il Damiani con gli altri due soggetti. Secondo l’accusa i due avrebbero deliberatamente ed artatamente eliminato il blocco data/ora, oltre a non aver preso in considerazione i fotogrammi in cui i tre prendevano direzioni opposte al sindaco Vassallo, disinteressandosene e voltandogli le spalle. Le indagini dell’antimafia successivamente, escluderanno però ogni coinvolgimento dei tre soggetti fortemente indiziati da Cagnazzo e Molaro. Sarà anche lo stesso titolare dell’attività commerciale a fornire indicazioni circa l’estraneità nei fatti del Damiani, avendolo notato, nel momento dell’omicidio, in altro luogo. Informazioni che i due carabinieri però non considereranno mai.

La tesi della Procura

Comportamenti e anomalie che secondo la Procura erano mirati all’accreditamento di un’ipotesi investigativa, finalizzata allo sviamento delle indagini, individuata sin dal giorno successivo all’omicidio, dal Molaro, che per primo aveva visionato le immagini e notato la presenza dei tre soggetti. Tutti e tre sono stati successivamente ritenuti estranei al delitto.

Il processo

Per i nove indagati comincerà presto il processo. Tutti avranno modo di contestare e difendersi dalle accuse. Nel frattempo la mano omicida che la sera del 5 settembre 2010 ha freddato con nove colpi di pistola il sindaco di Pollica Angelo Vassallo, resta ancora senza un nome e cognome.

Adriano Falanga