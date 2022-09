San Valentino Torio. Al via i festeggiamenti in onore di Maria Ss. della Consolazione

Attesa per l'arrivo dell'arcivescovo emerito di Napoli, Sua Eminenza Cardinale Crescenzio Sepe che presedierà la santa messa martedì 6 settembre alle ore 19.00 in piazza Amendola.

Quattro giorni di festa

Fervono i preparativi per la festa di Maria Santissima della Consolazione a San Valentino Torio. Un programma lungo e articolato quello messo in campo dal parroco Sac. Alessandro Cirillo insieme alla Commissione per tutti i Festeggiamenti del Comune di San Valentino Torio. Ben quattro giorni di festa, dal 3 al 6 settembre, per mantenere viva la fede e superare, con momenti di spensieratezza, allegria, musica e canzoni, i momenti di difficoltà degli ultimi anni.

Il programma religioso

Il cammino religioso, che ha già avuto inizio il 26 agosto con messe e riflessioni, vede coinvolti vari punti del paese in diverse date e culminerà proprio con la venuta del Cardinale Emerito Sepe. Un passaggio nell’opuscolo distribuito ai fedeli per la presentazione dei festeggiamenti dice: “In ogni momento di crisi, Dio ci chiede di ricominciare dai frammenti, dai piccoli dettagli, per riprendere il cammino e riafferrare la nostra dignità, di cogliere i germogli di novità che sono nell’aria, e che cercano terreno fertile sul quale posarsi: la bellezza e la tenerezza, il perdono e la fedeltà, ogni giorno, a noi stessi: germogli che hanno la forza di rimettere in piedi la nostra vita”.

Le dichiarazioni del Sindaco Strianese

Il sindaco Michele Strianese attraverso il suo profilo social, ha postato parole di apprezzamento per l’iniziativa: ”Ringrazio il Parroco Don Alessandro Cirillo ed il Comitato per tutti i Festeggiamenti che con grande dedizione e sacrificio si occupano di definire il programma e tutta l’ organizzazione. Ringrazio anche tutti gli sponsor privati che contribuiscono a sostenere l’ evento. Quest’ anno anche l’ Amministrazione Comunale, per tramite degli Assessori ai Rapporti con le Parrocchie Rosanna Ruggiero, alla Cultura e Patrimonio Raffaella Zuottolo ed agli Eventi e Spettacoli Enzo Ferrante, ha voluto sostenere oltre che moralmente anche economicamente la festa, cercando quindi di dare un sostegno concreto al Parroco, al Comitato ed alla comunita’ civile e religiosa che collabora alla buona riuscita dell’ iniziativa”.

Il programma civile

Altrettanto intenso il cartellone degli eventi: dallo show di Gerardo Amarante con gli Spaccapaese del giorno 3, al concerto di Andrea Sannino in programma il 5 settembre. Domenica 4 ci sarà il fenomeno social “Chiamami Gian”, mentre chiuderà il 6 lo spettacolo comico di “Bello Bello e Cocò Via Toledo”.

