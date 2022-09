Angri. Appuntamenti Pro Loco, presentato il libro “Armonia Amalfitana”

“Incontri d’autore”

La rassegna di presentazione di libri “Incontri d’autore” ha segnato la ripartenza delle attività della Pro Loco Angri, un vero e proprio salotto culturale aperto a tutti nella sala ex Pinacoteca del Castello Doria.

La presentazione

La presentazione del libro di Gaetanina Longobardi, Armonia Amalfitana, ha interessato un pubblico eterogeneo che ha seguito con interesse l’incontro. E’ stato Pippo Della Corte, con grande professionalità, a condurre l’evento, dopo i saluti istituzionali del presidente Severino, degli assessori Giusy D’Antuono e Maria D’Aniello e della giornalista Susy Pepe la quale ha portato i saluti dell’associazione Giornalisti Valle del Sarno che ha patrocinato tutti gli eventi in cartellone.

Armonia Amalfitana

“Il Medioevo riflette la vita della giovane Susanna, l’evoluzione necessaria per scoprire i propri limiti e sentire un legame che arriva fino a noi. Perché i luoghi che assistono i combattimenti sono proprio di fronte, l’amore che inchioda il cuore di Susanna vive tra Salerno e Amalfi e gli uomini ancora oggi fingono di dominare l’azzurro del mare. La risposta di chi ama è sempre la stessa, tornare nelle terre familiari della Costiera Amalfitana e per raggiungere lo scopo c’è la violenza della nuova guerra, una lotta dimentica dello scontro in enormi spazi aperti dove eserciti giganteschi si scontravano. Adesso l’incastellamento del IX secolo insegue nuove strategie di assalto, una difesa delle mura di Salerno e Literna Palus contro il comune nemico saraceno. La lotta per la supremazia vede nuove realtà politiche formarsi perché liberarsi dalla dipendenza straniera assume un sapore nuovo importante quanto scegliere l’amore.”

I ringraziamenti

L’ente Pro Loco Angri intende ringraziare tutti coloro che hanno partecipato. “Un grazie a Pippo Della Corte sempre professionale nella sua moderazione, a Gaetanina Longobardi per aver accettato l’ invito ad aprire l’evento, all’amministrazione comunale, stasera presente con gli assessori Giusy D’Antuono e Maria D’Aniello, al cav. Antonio D’Ambrosio che da poco è stato nominato membro dell’esecutivo dell’Ente Pro Loco. Un grazie va all’associazione Giornalisti Valle del Sarno, questa sera presente con Susy Pepe. Il nostro ringraziamento va anche al Mojo, sempre presente ai nostri eventi, con un impeccabile servizio di food & beverage. Ma un grazie speciale va proprio a tutto il gruppo operativo e ai volontari della Pro Loco Angri che fino a ottobre, lavoreranno con passione e amore per la propria città, per proporre eventi, presentazioni di libri, salotti culturali, spettacoli musicali e mostre” – spiega il presidente Severino.

Prossimo appuntamento: a breve i dettagli

Il prossimo appuntamento è previsto per lunedì 5 settembre alle ore 19.00 con la proiezione del documentario video per la rassegna: “C’era una volta Angri”, titolo e programma saranno svelati a breve.