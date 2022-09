Angri. Canale alveo Sant’Alfonso, ma è veramente sicuro?

L’agro nocerino sarnese è un territorio ferito. Non si riscontrano solo problemi legati all’inquinamento in tutte le sue accezioni. Resta grave anche la situazione idro geologica accentuata dalle copiose precipitazioni soprattutto nelle stagioni delle piogge. Nella fascia pedemontana di Angri resta nascosto e forse ancora minaccioso il cratere della frana del 6 novembre 2017. Sono passati cinque anni e nonostante la timida messa in sicurezza operata dal Consorzio la montagna resta, comunque, una costante minaccia per il fondo valle angrese.

Opere preventive

Liberato da ostruzioni cementizie il canale alveo Sant’Alfonso, e dato uno sfogo alle acque provenienti dalla montagna, la fase successiva per la messa in sicurezza del cratere prevedeva una riforestazione e un terrazzamento del suolo franoso minato dai continui roghi estivi che determinarono un impoverimento complessivo del sottobosco pedemontano.

L’alluvione moderna

Il geologo Franco Ortolani, arrivato sul posto dopo la frana, catalogò l’evento come una “alluvione moderna”. Una massa d’acqua che lasciato gli alvei e inforcò il viadotto autostradale superando la profonda trincea nella quale scorre l’autostrada trovandosi direttamente sul centro storico cittadino senza nessuno ostacolo od opera di prevenzione idraulica. Gli alvei “sapientemente” cancellati dall’uomo non frenarono quella valanga fangosa. Un profondo e insuperabile ostacolo avrebbe potuto sbarrare la discesa verso il centro storico e l’invasione disastrosa dell’abitato: la profonda trincea nella quale scorre l’Autostrada Napoli – Salerno.













Area urbana cresciuta con disordine

Attualmente potrebbe ancora sussistere il pericolo, seppure diventato marginale, di un nuovo evento franoso. L’area urbana è ulteriormente stata cementificata senza alcun riguardo per le sistemazioni idrauliche, deviando, coprendo, intasando alvei. Ancora oggi, a messa in sicurezza parzialmente completata, Angri rappresenta uno dei prototipi critici di area urbana cresciuta “con disordine” nella zona pedemontana senza prendere in considerazione le criticità geo ambientali che ipoteticamente potrebbero interessare nuovamente il territorio come effetto proveniente dai versanti circostanti.

Un costante monitoraggio del territorio

Sarebbe opportuno un costante e serrato monitoraggio del cratere e maggiori interventi di ricognizione tesi a scongiurare nuove importanti criticità. Le cicatrici di quella colata di fango, seppure non visibili, non sono assolutamente rimarginate restando subdole e silenti.

Luciano Verdoliva