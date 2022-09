Pagani. Parte il concorso in modalità per categoria D: si spera nell’assunzione definitiva del com. D’Apolito

Pagani, parte il primo bando comunale per le assunzioni in mobilità di figure di categoria D, l’amministrazione spera di integrare il comandante della Polizia Locale Lucio D’Apolito. E’ partito ufficialmente il bando di concorso per immettere all’interno di palazzo San Carlo 6 dipendenti comunali di categoria D, destinati ad essere una prima risorsa importante contro la sempre più disastrosa situazione di carenza del personale. Della questione ne ha parlato negli scorsi giorni il sindaco Lello De Prisco, spiegando come il comune manchi al momento di circa 100 unità per ripianare completamente l’emergenza, con circa 50 assunzioni che verranno messe a segno nel prossimo triennio. Oltre le 6 assunzioni sopracitate, nei prossimi giorni partiranno anche i relativi bandi per 19 dipendenti di categoria C e 3 di categoria B.

Modalità

“Abbiamo deciso di praticare assunzioni di mobilità, quindi attingendo da altri comuni, per accelerare i tempi di inserimento delle suddette figure. Un concorso autonomo aprirebbe ad una procedura di circa 6 mesi se non di più, decisamente troppo vista l’emergenza che viviamo.” È stato l’intervento di De Prisco “Speriamo che tanti paganesi a lavoro in altri comuni possano cogliere l’opportunità per lavorare all’interno del proprio territorio”. Chi potrebbe utilizzare il bando per entrare definitivamente nell’organico comunale è l’attuale comandante della Polizia Locale Lucio D’Apolito, attualmente in carica attraverso rapporto instaurato attraverso l’art. 110 del tuel con il comune di Melfi.

Le parole di Veronica Russo

Ciò è quello che spera l’assessore delegata alla Polizia Locale Veronica Russo, che spende parole al miele per il suo comandante: “Da quando si è insediato ha portato un’aria di novità importante in città e non possiamo che ringraziarlo per questo. Si trova bene e i risultati si vedono, ovviamente potrebbe partecipare al bando di mobilità, noi lo speriamo per stabilizzare un professionista che sta dando tanto alla città di Pagani, ma è ovvio che la scelta tocca a lui”.











Le opposizioni

Non mancano però critiche generali da parte dell’opposizione, con il consigliere comunale Vincenzo Calce che critica le modalità con le quali verranno assunti nuovi lavoratori: “Quando in assise abbiamo chiesto al sindaco se la convenzione del comandante D’Apolito fosse un’assunzione, il primo cittadino ci ha risposto negativamente. Eppure le prescrizioni del Ministero dell’interno, al punto 1.3, dissente in maniera chiara da questa opinione del sindaco, inserendo nelle spese del personale anche rapporti di somministrazione. Nel frattempo resteranno a casa probabilmente diversi operatori della Sam che in più di tre anni hanno acquisito il diritto a dei contratti stabili, ma dovranno aspettare. Siamo per il lavoro sì, ma per un lavoro con coscienza, così invece si rischia di fare tanta confusione”.

Alfonso Romano