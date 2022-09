Salerno. Vertenza ASL e sindacati: giovedì prossimo incontro tra le parti

Vertenza Sindacati – ASL Salerno. Il prefetto Francesco Russo convoca i sindacati della sanità per un tentativo di conciliazione con l’ASL Salerno. Alla luce di questa evoluzione l’Azienda sanitaria locale guidata dal nuovo direttore generale Gennaro Sosto concede un incontro chiesto proprio dalle delegazioni sindacali. L’incontro è stato fissato per giovedì prossimo e proprio alla luce di questa nuova situazione i sindacati hanno revocato lo sciopero che era in programma per il giorno dopo.

Assunzioni del personale

L’azienda sanitaria ha preannunciato ai sindacati la delibera per il fabbisogno del personale sanitario e anche quella relativa ai fondi 2022. I sindacati hanno avanzato la richiesta di assunzione del personale che ha maturato i requisiti previsti dalla legge Madia e concorsi per l’assunzione di nuovo personale per sopperire alla carenza che si registra in tutte le strutture.











Progressioni di carriera

Chieste anche le progressioni orizzontali per i lavoratori già incardinati nell’organico aziendale e le attribuzioni delle fasce economiche ormai attese da cinque anni. Molti lavoratori sono andati in pensione senza aumenti e i dovuti riconoscimenti.