Scafati. Si accende lo scontro sul futuro dell’ospedale Scarlato

Complice anche la campagna elettorale, si accende il dibattito sul destino dell’ospedale Scarlato. Attualmente punto di eccellenza e di riferimento nella lotta al Covid, il nosocomio scafatese si appresta a diventare una “casa di comunità”, vale a dire un presidio poliambulatoriale territoriale, con funzioni di “filtro” per i ricoveri ospedalieri. Niente emergenza urgenza, come la città chiede dall’aprile 2011, quando lo Scarlato fu convertito in polo pneumologico, distaccamento del Dea di riferimento che era e resta l’Umberto I° di Nocera Inferiore. “Dove andremo se un nostro parente, amico o noi stessi avessimo un’urgenza? Dove potremmo salvarci la vita? Questa è la trasformazione del Governatore – le parole al vetriolo di Teresa Formisano – E la sinistra che dice? Parlo di quella che in questi anni dice di essersi battuta per lo “Scarlato”; di quella che ha accolto De Luca a casa nostra prima delle regionali quando ci promise la riapertura; in generale, dove sono quelli che gridavano allo scandalo quando si cercava di rendere il nosocomio cittadino un centro di pneumologia specialistica?”. Poi l’invito al sindaco Cristoforo Salvati: “Farebbe bene a far valere la mozione che presentai in consiglio comunale, ad attivarci tutti per capire, conoscere, e agire subito non a cose fatte. Dovrebbe correre dal direttore generale o in Regione, utilizzare i numeri che conosce, invece che ragionare solo sui numeri del prossimo consiglio comunale”. Andando oltre i toni volutamente accesi da campagna elettorale, anche il centrosinistra locale esprime posizioni non differenti. “La questione degli ospedali in Campania e forse in Italia sconta un problema di disponibilità di personale medico per carenza di specializzati – spiega Michele Russo, leader del gruppo Insieme per Scafati – Detto ciò la situazione dell’Ospedale di Scafati appare ancora nel limbo, dopo il periodo Covid e l’ottimo lavoro svolto nel nosocomio. Russo immagina il futuro dello Scarlato sulla stessa riga del sindaco Salvati, che delle altre forze politiche. “Ci aspettiamo che venga definitivamente realizzato il presidio di eccellenza in broncopneumologia con alcuni reparti per l’emergenza ed un pronto soccorso attivo. Non sono tollerabili per la nostra comunità mediazioni al ribasso”. In attesa di un piano aziendale che chiarisca la situazione venutasi a creare dopo l’atto di programmazione della Asl di Salerno, Russo lancia un monito. “Per quanto riguarda i progetti casa di comunità che potenziano la medicina territoriale, con i finanziamenti del PNRR, riteniamo che sia fattibile anche a Scafati, come ipotizzato dall’amministrazione regionale, ma senza rinunciare ad avere anche un ospedale vero al servizio della comunità scafatese e del comprensorio. Se l’uno dovesse escludere l’altro, non saremmo affatto d’accordo”.

Adriano Falanga