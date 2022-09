Calcio. Parte il campionato nazionale di Serie D 2022/2023

Parte il campionato nazionale di Serie D per la stagione 2022/2023. Quello al via è il quarto campionato del sistema calcio nazionale, punta apicale dei campionati della Lega Nazionale Dilettanti. Chi vince i propri gironi ha l’accesso alla Lega Pro ovvero al professionismo. Saranno 166 squadre ai nastri di partenza dei vari giorni nazionali. Sfide caratterizzate da derby e anche confronti tra realtà blasonate in difficoltà. Uno stretto confronto tra consolidiate tradizioni calcistiche di grandi centri pronte a rilanciarsi e piccole realtà che hanno alla loro base la passione e la voglia di emergere nel grande pianeta calcio. Due i giorni che interessano la Campania il Girone G e l’H. Il calendario della prima giornata offre già tante sfide inedite. Ecco il quadro completo con gli arbitri designati.

Girone G.

Arzachena-Sarrabus Ogliastra (Andrea Giordani di Aprilia), Atletico Uri-Ilvamaddalena (Stefano Re Depaolini di Legnano), Casertana-Nola (Andrea Zoppi di Firenze), Pomezia-Cassino (Andrea Terribile di Bassano del Grappa), Portici-Palmese (Riccardo Tropiano di Bari), Real Monterotondo-Sorrento (Mattia Nigro di Prato), Tivoli-Lupa Frascati (Domenico Petraglione di Termoli), Angri-Aprilia (Loris Graziano di Rossano), Vis Artena-Paganese (Davide Galiffi di Alghero).













Girone H

Bitonto-Afragolese (Vito Guerra di Venosa), Cavese-Altamura (Michele Maccorin di Pordenone), Fasano-Lavello (Antonio Liotta di Castellammare di Stabia), Francavilla-Brindisi (Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia), Gladiator-Barletta (Flavio Fantozzi di Civitavecchia), Gravina-Nocerina (Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro), Martina Franca-Casarano (Antonio Monesi di Cremona), Molfetta-Matera Grumentum (Marco Schmid di Rovereto), Nardò-Puteolana (Giuseppe Lascaro di Matera).

ReSport