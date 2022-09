Castellammare di Stabia. Fuochi d’artificio causano incendio abitazione

Fuochi d’artificio esplosi in strada per festeggiare un compleanno causano un incendio in un’abitazione. È successo questa notte a Castellammare di Stabia. Le fiamme hanno avvolto e danneggiato due vani dell’appartamento. L’incendio è stato domato dai Vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione fornita dai Carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia, il rogo sarebbe stato innescato da un fuoco pirotecnico, sparato in strada in via Brin ed entrato da una delle finestre della casa.

I festeggiamenti

Lungo via Brin si stava infatti celebrando un compleanno e i botti erano un modo per festeggiare, senza però badare ai palazzi vicini. I militari hanno identificato e denunciato una 33enne di Angri per incendio colposo e accensioni ed esplosioni pericolose. Ancora in corso l’identificazione di altre persone presenti.

Adnkronos