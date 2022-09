Meta di Sorrento. 23enne grave, investito da un uomo drogato alla guida

Ennesimo incidente

Non si arresta la scia di sangue provocata da incidenti stradali. Mentre a Salerno un ragazzo 18enne di Vietri sul Mare, in seguito ad un incidente con la moto, ha perso tragicamente la vita, un giovane di 23 anni originario di Castellammare, sta lottando tra la vita e la morte a causa dell’incidente verificatosi in nottata a Meta di Sorrento in Piazza del Lauro, provocato da un conducente drogato.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Piano di Sorrento e dell’aliquota radiomobile di Sorrento, un 27enne di Boscoreale alla guida di una Nissan Micra, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, avrebbe sorpassato, in direzione Sorrento, le auto che lo precedevano in prossimità di un incrocio e di strisce pedonali invadendo la corsia del senso di marcia opposto.

L’impatto

Inevitabile è stato l’impatto frontale con il motociclista che con il suo scooter, sopravveniva dalla opposta direzione. Nella collisione, sono rimaste coinvolte altre due auto i cui rispettivi conducenti hanno riportato lesioni ritenute guaribili in 7 e 5 giorni. Dopo essere stato sottoposto agli esami tossicologici, l’uomo colpevole di aver provocato la carambola di auto e moto, è stato denunciato per lesioni gravi e guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Immediato l’intervento dei soccorritori che hanno trasportato il malcapitato all’ospedale Cardarelli, dove è ricoverato in prognosi riservata e versa in gravi condizioni