Mobilità green. Il plauso di Sarno in Azione

Sarno. Bici elettriche a Sarno. La novità è stata introdotta nel corso della settimana appena passata, e riguarda, solo per il momento la zona centrale di via Roma e la periferia di Lavorate. Un’altra stazione verrà presto installata invece ad Episcopio, che farà da collegamento anche con Foce.

L’iniziativa ed il plauso di Sarno in Azione

L’iniziativa ha riscosso il plauso di molti cittadini, ed anche del gruppo di Sarno in Azione. <<La nostra posizione non può che essere favorevole, per un’iniziativa che risulta essere in linea non solo con la nostra concezione di mobilità “green”, ma anche per ciò che concerne il nostro programma elettorale a livello nazionale – ha spiegato il segretario cittadino, Vincenzo Sirica. Tuttavia – ha poi precisato – ci auguriamo che non solo le bici vengano utilizzate in maniera corretta dai nostri concittadini, ma ci aspettiamo anche dei controlli, magari anche da parte della Polizia Locale, per evitare abusi di tali mezzi e soprattutto per permettere ai ciclisti, ai pedoni ed agli automobilisti di transitare tra le strade cittadine, nel pieno della sicurezza>>.

Una nuova mobilità

Proprio in merito ad una nuova generazione di mobilità, il gruppo di Sarno in Azione ha sottolineato anche l’importanza delle infrastrutture per ciò che concerne gli spostamenti su veicoli totalmente elettrici, ibridi o plug-in. <<Bisogna incentivare questo tipo di veicoli, anche con l’installazione di colonnine appositamente dedicate alla ricarica, ed invogliare a questo tipo di veicoli prevedendo la sosta gratuita negli appositi stalli a pagamento, e l’accesso alle zone a traffico limitato>>.

L’idea di percorsi dedicati ai ciclisti

Non mancano però delle piccole precisazioni, per il momento, per ciò che concerne le bici elettriche. <<Questo è sicuramente un primo passo molto importante, che pone Sarno vicina alle grandi città non solo d’Italia, ma anche europee. Tuttavia un tipo di mobilità simile ha bisogno anche della realizzazione di corsie dedicate, per evitare che, come già accade, ciclisti o persone in monopattino utilizzino i marciapiedi per non ingombrare la carreggiata. Da tempo, infatti, Sarno in Azione sta chiedendo la realizzazione di questo tipo particolare di infrastrutture, che fanno parte adesso anche di una richiesta di finanziamento da parte dell’Amministrazione comunale, la quale si colloca all’interno del PNRR. Un tale intervento, però, potrebbe essere già anticipato, magari con una segnaletica specifica, in quei tratti cittadini a senso unico, ad esempio a partire dall’incrocio di via Matteotti con via Lanzara, per permettere di transitare in bici in città in maniera più agevole>>.

Carmela Landino