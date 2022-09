Napoli. Falerno del Massico, cantine Sciacca al Mediterranea Wineartfest

Cibo, vino, arte e cultura.

Il Museo dell’Arte e del Vino e della Vite, propone nel complesso Monumentale di San Domenico Maggiore sito nel centro Antico della capitale mediterranea, un programma di eventi sul cibo, il vino, l’arte e la cultura; di scena il Falerno del Massico.

Vino: centralità storica

L’iniziativa, che propone una forma di dialogo mettendo a confronto stili di vita i quali partono dall’enogastronomia e il turismo esperienziale, regala al il vino una centralità storica, mentre assicura tuttora un potenziale enorme per lo sviluppo sociale ed economico del territorio campano. Senza contare l’importanza del piacere dei sensi, esaltati dal vino eccellente che su tutta la “Terra Felix” si presenta con svariate tipicità esemplari di un territorio eccezionale per la cultura e la cura del corpo e dell’anima.

Il programma

Il programma degli incontri ed eventi prevede una 3 giorni (15, 16 e 17 settembre) di incontri ed eventi. Si parte dalle degustazioni delle eccellenze del vino, a salire in cattedra il Falerno del Massico legato al mito che coinvolge il Dio Bacco in persona nella proposizione di un “vino per solo uomini”, come si diceva durante l’Impero romano che ne faceva un protagonista dei banchetti prestigiosi. A Pompei ne sono trovate concrete testimonianze scavate sotto ceneri e lapilli.

Cantine Sciacca

L’etichetta in degustazione mette in vetrina le cantine Sciacca che coinvolgono nella produzione del vino la passione autentica della famiglia dei produttori, impegnati nell’offrire in degustazione “lo stesso vino nel tempo” nei colori, profumi e sapori: il risultato di un terroir esclusivo e del rispetto dei comandamenti di Bacco.