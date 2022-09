Sala Consilina. Donne si azzuffano in strada. Trasportate in ospedale

Refertati 30 giorni di prognosi a una delle due donne che si sono picchiate violentemente per strada.

La lite

La scorsa notte il centro storico di Sala Consilina, in località Santo Stefano, è diventato teatro di una lite furibonda avvenuta tra due donne di nazionalità rumena. Non è chiara la ragione scatenante dell’inaudita violenza che ha provocato numerose ferite ad entrambe.

I soccorsi

Le due connazionali si sono aggredite in strada, come riferisce Ondanews, richiamando l’attenzione dei passanti che hanno avvertito i carabinieri. Sul posto anche i sanitari del 118 per soccorrere le litiganti e trasferirle all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. I medici hanno refertato alla donna che ha avuto la peggio 30 giorni di prognosi. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine