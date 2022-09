Scafati. Bilancio: arriva il sollecito del Prefetto

Nel giorno in cui Mario Santocchio convoca il Consiglio Comunale, arriva anche la lettera del Prefetto di Salerno Francesco Russo in merito alla mancata approvazione del bilancio di previsione.

Approvazione del bilancio

La lettera del prefetto

Nel contempo, da Salerno arrivava anche la ricognizione che la Prefettura svolge per monitorare l’andamento, e la sua regolarità, delle azioni amministrative dei comuni salernitani. La lettera chiede ai sindaci e ai segretari comunali di comunicare, entro il 10 settembre, l’eventuale approvazione o meno dell’atto economico programmatico, contestualmente anche all’approvazione degli equilibri di bilancio. L’ultima proroga concessa dal Governo è scaduta il 31 agosto, mentre il 25, per la seconda volta, il Consiglio Comunale ha rinviato il bilancio perché la maggioranza ancora non ha trovato il 13mo consigliere disposto a votare.

L’opposizione

A sollecitare il Prefetto, nella stessa giornata, anche l’opposizione. “Ad oggi non è stato approvato dal Consiglio Comunale il bilancio di previsione 2022-2024, né vi è stata la presa d’atto da parte del Consiglio Comunale del permanere degli equilibri di bilancio – scrivono Michele Russo, Teresa Formisano, Liliana Acanfora, Michele Grimaldi, Nicola Cascone, Nicola Acanfora, Anna Conte, Michelangelo Ambrunzo, Antonio Fogliame – Si deve rilevare, inoltre, che alcune delibere propedeutiche e da allegarsi al bilancio, non sono state ancora pubblicate ed essendo state approvate con meno di 13 voti saranno esecutive solo decorsi 10 giorni dalla loro pubblicazione”. “Segnaliamo – continuano i nove consiglieri di minoranza – che non risultano sottoposti al Consiglio ed approvati i verbali delle ultime quattro sedute di consiglio comunale. Esprimiamo quindi tutta la nostra preoccupazione, considerata anche la delicata situazione del Comune di Scafati, sottoposto ad un piano di rientro pluriennale”. Al momento, almeno formalmente, la minoranza è di fatto maggioranza con i suoi 13 consiglieri, contro i 12, sindaco compreso, della coalizione di maggioranza.

La matassa

Una matassa nella quale Cristoforo Salvati ci è finito nel momento in cui ha revocato l’ex assessore in quota dissidenti Gennaro Avagnano. Una decisione che ha portato Antonella Vaccaro e Paolo Attianese all’opposizione, registrando però il rientro di Antonio Carotenuto e Laura Semplice, con quest’ultima nominata assessore al posto di Avagnano. Recuperare i dissidenti appare impresa alquanto ardua, almeno fino a che il primo cittadino non sia disposto a ritornare sui suoi passi.

Le carte da giocare

Resta la carta Nicola Cascone, ma quest’ultimo, pur avendo votato il presidente dei revisori in uno con i suoi ex colleghi di banco, ha dichiarato apertamente di non essere disposto a rientrare in maggioranza. Contatti anche con Filippo Quartucci, in Assise da appena un mese, subentrato allo scomparso Alfonso Carotenuto.