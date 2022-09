Scafati. Stadio “Giovanni Vitiello” con problemi di agibilità: via libera ad ingressi limitati

Non solo Palamangano, a Scafati esplode l’emergenza dello stadio comunale, che nelle prime uscite della Scafatese Calcio non potrà ospitare più di 200 spettatori. E’ ancora profonda l’emergenza delle principali strutture sportive in città, con mancanza di autorizzazioni di sicurezza per entrambi i palcoscenici principali dello sport scafatese. Se il palazzetto del basket aspetta nervosamente l’approvazione del bilancio previsionale per la messa in sicurezza dell’ala ospiti dell’impianto, lo stadio comunale vive invece problematiche legate a carte e ad iter burocratici che si prolungheranno per i prossimi due mesi. Sulla questione è intervenuto nientedimeno che direttamente il patron dei canarini del calcio Michele Giordano, nuovo presidente della Scafatese ma già disilluso dell’azione amministrativa. ”Tutto quello che abbiamo fatto e faremo svanisce di fronte ad un problema serio che danneggia l’immagine dello sport a Scafati . Entrambe le società(calcio e basket) hanno problemi con l’impianto. Credevo ci fosse una maggiore sensibilità della politica verso lo sport.” Ammette candidamente Giordano, obbligato nelle prossime settimane a scelte molto difficili:” Avere una capienza limitata per il nostro stadio impone delle riflessioni doverose. Ci sono una serie di problematiche già percepite sin dall’inizio. Penso che ci sia scarsissima sensibilità verso lo sport, verso la sua funzione sociale e verso i sacrifici che i presidenti fanno. Con un capienza ridotta sarò costretto a fare una scelta. A coloro che mi hanno trasmesso questa malattia scafatese cosa potrò dire? Dovrò fare una selezione per l’ingresso nell’impianto sportivo? Non è possibile”. La Scafatese potrà infatti garantire l’accesso ad un massimo di 200 persone per via della mancanza di agibilità piena della struttura sportiva, vista la mancanza di una serie di autorizzazioni relative alle tribune laterali. Il presidente della Scafatese sparando a zero salva però la figura dell’assessore allo sport Laura Semplice, insediata da poche settimane e sempre al fianco della squadra dal suo insediamento, raffigurandola come “sola”. Dal canto suo la Semplice è lusingata delle parole di stima nonostante tutto del patron Giordano, ma ovviamente difende la sua squadra:” Ringrazio il presidente Giordano per esser stato benevolo con me, ma non mi reputo una persona sola contro tutto. Insieme a me lavorano dirigenti di settore e dipendenti in maniera produttiva, purtroppo bisogna tenere conto sempre di questo maledetto organico carente” sono le sue parole, che passano poi a spiegare l’azione amministrativa:” Abbiamo ovviato nei mesi scorsi alla mancanza di alcuni documenti attraverso delle specifiche ordinanze sindacali. La prefettura però ha vietato questa dinamica per la prossima stagione, costringendoci a fare gli straordinari. Siamo riusciti a risolvere il problema della via di fuga, ma per avere l’agibilità completa si devono concludere dei calcoli di carico delle due tribune laterali, oltre a piccoli interventi di manutenzione”. Per concludere gli iter del caso, Palazzo Mayer ipotizza di impiegare un periodo massimo di 60 giorni. Inizio Novembre quindi, quando il campionato di Eccellenza sarà già nel meglio.