Sport. E’ il giorno della prima in serie D dopo 11 anni per l’Us Angri

E’ arrivato il momento per L’Angri di tornare a giocare una partita ufficiale del campionato di serie D, si inizia oggi alle 15 allo stadio “Novi” contro l’Aprilia. Dopo 11 anni, il cavallino rampante torna nella massima serie dilettantistica accompagnata da una piazza caldissima pronta a supportare i propri beniamini. Si giocherà oggi la prima partita ad Angri contro la formazione romanesca, un esordio anche per Antonio Floro Flores che nella sua breve carriera da allenatore non aveva mai affrontato la serie D. Un debutto che inizia però nel segno della festa, visto che la società grigiorossa nella serata di venerdì ha voluto organizzare all’interno del proprio campo sportivo la presentazione del gruppo squadra, ricordando i momenti della cavalcata promozione dell’anno scorso. “Abbiamo sensazione positive, la squadra si allena bene e segue il mister. Vogliamo regalare sorrisi a questa tifoseria bellissima, ecco il nostro primo obiettivo” dichiara il direttore sportivo Antonio Del Sorbo dopo la cerimonia di presentazione della società 22-23 “Dovranno dare l’anima in campo perché il campionato sarà molto difficile, oggi però hanno avuto un assaggio del grande contributo che questa tifoseria dà ogni volta che si viene allo stadio. Sarà uno spettacolo”.

L’Aprilia e probabile formazione

L’Aprilia Calcio sarà un primo avversario ostico per i grigiorosso, con la società laziale che l’anno scorso è stata capace di imporsi all’interno del girone G di serie D al settimo posto, mostrando di essere ormai una piazza stabile del campionato dilettanti. La stagione per i biancoazzurri è iniziata con l’eliminazione in coppa italia contro il Roma City per 1-3, ma i ragazzi di mister David Centione sono assolutamente pronti a riscattarsi.

L’Angri invece, digerita l’amara sconfitta ai rigori contro il Francavilla, si appresta con entusiasmo a vivere la prima giornata nella massima serie dei dilettanti. In porta non ci sono dubbi su Bellanova, con la difesa che sarà formata da Riccio e Palladino sulle fasce, con al centro sicuro del posto Manzo con il ballottaggio tra Sall e Pagano. Centrocampo che non vedrà ancora dal primo minuto probabilmente Vitiello, con Fabiano, Maranzino e Samb a giocarsi il posto, con Leone favorito a coprire il ruolo da collante tra la mediana e l’attacco. Sulle ali Varsi e Cassata, con la possibilità di scelta di Celiento, ad assistere Barone, il bomber che vuole iniziare al meglio il campionato.