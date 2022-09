Menabo, leader nella produzione di accessori auto per il tempo libero

Menabo, il meglio degli accessori auto del tempo libero. Design distintivo ed elevati standard qualitativi le peculiarità che da 50 anni connotano l’azienda, che realizza un’ampia gamma di portapacchi per auto, come barre portatutto, box da tetto, portabiciclette, box di carico posteriori ma anche portasci e porta kayak, tutti certificati secondo i più severi requisiti di sicurezza. Accessori estremamente versatili e dai prezzi competitivi.

Materiali selezionati con cura ed una costante attenzione all’innovazione hanno inserito l’azienda di Reggio Emilia nel novero di quelle più competitive a livello europeo. La forte volontà di rimanere al passo con i tempi l’ha portata a rinnovare la propria esperienza produttiva (era partita costruendo consolle in legno per autoradio, deflettori per auto ed altri accessori di tendenza dell’epoca), perfezionando le fasi di lavorazione dell’acciaio, dell’alluminio e migliorando i processi di stampaggio delle materie plastiche. Il tutto sempre con la scrupolosità del padre di famiglia.

Tra le innovazioni da segnalare una App per immergersi nel mondo Menabo rimanendo a casa o in ufficio. Menabo Virtual Stand è intuitiva e semplice da usare. Dopo averla scaricata, basta inserire lo smartphone nel cardboard, indossare il visore ed entrare nello stand per scoprire le auto equipaggiate con nuovi prodotti.