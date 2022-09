Pompei. Le contraddizioni organizzative del P.D.

Le richieste dell’elettorato

L’elettorato locale attende da tempo dal responsabile metropolitano del Partito Democratico, Marco Sarracino, la sua soluzione politica per l’assetto organizzativo del Partito sul territorio dopo il rifiuto del simbolo per la lista di candidati che affiancavano Carmine Lo Sapio alle amministrative del 2020.

Uno dei quattro “giovani esemplari”

Il giovane dirigente del Partito Democratico Pompeiano è al centro del clamore mediatico della campagna elettorale in corso perché il segretario nazionale, Enrico Letta, lo ha selezionato tra i quattro “giovani esemplari” del “nuovo” nelle liste parlamentari.

Sarracino sarà giovedì 8 a Pompei nella veste di capolista di una circoscrizione disegnata male per un sistema elettorale peggiore. Pare che il giovane leader nei giorni scorsi abbia telefonato a Lo Sapio, ultimo segretario cittadino a Pompei, dimessosi dopo la conquista della fascia tricolore.

Elettorato disorientato

Dopo l’insediamento di Lo Sapio a Palazzo de Fusco si è fermato tutto. Pausa che ha sospeso la vita di Partito mentre l’amministrazione locale ha puntato ad una “legittimazione formale” che non è mai arrivata, ma bisogna sottolineare che non è neanche successo il contrario. Motivo che ha deluso e disorientato l’elettorato.

Quadro politico contrastante

Non intendiamo tediare il lettori col racconto del contrasto tra “vecchio” e “nuovo” del Partito Democratico a Pompei, a Napoli e in Campania, ma siamo impegnati a presentare un quadro politico appannato da comportamenti contrastanti del ceto dirigente del Partito Democratico in cui alcuni hanno criticato Lo Sapio prima e dopo la sua elezione, mentre diversi consiglieri regionali P.D., a partire dal capo gruppo Mario Casillo, hanno espresso evidenti segnali di vicinanza nei suoi confronti.

Silenzio assordante

Nella formazione dei gruppi consiliari della neo amministrazione comunale, i consiglieri eletti nella lista civica di Lo Sapio, hanno ripresentato la denominazione del maggior partito della sinistra italiana. Né è seguito un silenzio assordante da parte della direzione provinciale metropolitana di Napoli del Partito Democratico. Non era “silenzio-assenso” perché in politica chi non parla nulla dice.

Le domande irrisolte

Non restava rassegnarsi all’inerzia immotivata. “Ora come si comporterà il capolista Sarracino nel suo comizio elettorale, farà finta di niente e parlerà d’altro?” Si chiedono a Pompei, fedelissimi, avversari e simpatizzanti. Alcuni vorrebbero attivarsi. “Speriamo che ci consentano di aprire un punto d’incontro elettorale col simbolo P.D.”, ha commentato Vincenzo Mazzetti, assessore della giunta Lo Sapio, uno del “nocciolo duro” dei pochi rimasti “tra color che son sospesi”, mentre il “golden boy” del Partito Democratico Napoletano, teso a spiccare il volo verso alte sfere parlamentari, non pensa ad altro che a stendere le ali e volare via, lasciando “a terra” quanti aspettavano una soluzione politica (dentro o fuori).