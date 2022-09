Sport. Finisce pari l’andata del primo turno di Coppa Campania tra il Sant’Egidio Calcio e la FC Sarnese

Il weekend di calcio nell'agro: il primo confronto di Coppa Campania Promozione tra Sarnese e Sant'Egidio si conclude in parità, con un gol per tempo

Allo stadio “Felice Squitieri” Sarnese e Sant’Egidio impattano sull’1-1, un risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno del primo turno di Coppa Campania Promozione. Inizia meglio la formazione granata nel primo tempo, galvanizzata dal fattore casa e capace di creare un diverse occasioni sventate in extremis dalla difesa e dal portiere Stile. Il castello biancoblù cade però al minuto 34 quando Banco da fuori area riesce a gestire l’assist di un compagno tirando una conclusione imparabile per l’estremo difensore fin a quel momento inviolabile. Il richiamo agli spogliatoi cambia decisamente nella seconda frazione la tendenza del match, con la formazione ospite che fatta di necessità virtù inizia a gestire molto di più palla e soprattutto con più qualità. Diverse sono le occasioni del pareggio, che sublimano al minuto 78 quando Ferraioli dalla retroguardia lancia Santaniello che dribbla in campo aperto e nell’uno contro uno con il portiere avversario Coticelli è implacabile. I ragazzi di mister Fontanella provano poi a fare il colpaccio, ma la zampata non esce e si conclude 1-1 una partita che fa ben sperare in vista del ritorno.

FC SARNESE 1-1 SANT’EGIDIO CALCIO

34’ Banco

78’ Santaniello

Formazione titolare Sant’Egidio

Stile, Zito (11’st Napolano), Scala, Ferraioli, Ruocco F., Ruocco R., (27’st Califano) Carpentieri, La Femina (20’st Tedesco), Santaniello (41’st Matrone), Stoia, De Prisco (33’St Aprea)

Mister Fontanella

Formazione titolare Sarnese

Coticelli, Vastarella, Oliva, Anastasio (21’st Pivetta), Annunziata , Spedaliere (30’st Lanzetta), Palmieri (7’st Capuozzo), Banco, Messina, Conte (34’st Bevs), Giampietro (14’st Veneziano)

mister Liguori