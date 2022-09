Sport. Il nuovo corso della Scafatese inizia alla grande: 5 reti in costiera amalfitana

Una Scafatese bella e convincente sfata il tabù del San Martino di Maiori e inizia nel migliore dei modi il campionato di Eccellenza, imponendosi con un perentorio 1-5 sul Costa D’Amalfi, squadra giovane ma allo stesso tempo temibile.

Un clima strano quello che accompagna la domenica di Maiori, con le due squadre che completano il riscaldamento sotto una pioggia quasi torrenziale per poi disputare l’intero match sotto il sole ardente; mister Liquidato conferma in toto la formazione che in settimana aveva superato di misura il Giffoni e la squadra ringrazia per la fiducia cominciando a macinare gioco fin dalle prime battute. Al 5′ primo inserimento di Alvino che viene fermato però in posizione irregolare, al 10′ ci prova Napolitano mentre al 19′ è spettacolare la rovesciata in area di Pasqualino Esposito che però non c’entra lo specchio. I padroni di casa si fanno vedere dalle parti di Botta al minuto 20, con l’estremo difensore costretto agli straordinari per deviare in angolo, ma passano soltanto tre minuti e sono nuovamente i giallobleu a farsi pericolosi con la conclusione di Costantino salvata in corner.

Dagli sviluppi del tiro dalla bandierina nasce anche un’altra occasione per Mascolo ma la palla gol più ghiotta per i canarini arriva al minuto 30 quando Evacuo imbocca Alvino che però, a tu per tu con Manzi, non riesce a ipnotizzare l’estremo difensore costiero.

Al 35′ la svolta del match: si può descrivere come potente e poderosa la falcata di capitan Evacuo, in grado di superare due uomini prima di battere il portiere e mandare in visibilio i circa cento sostenitori provenienti da Scafati. La giocata vincente del T-Rex sblocca la Scafatese che non aspetta nemmeno 120 secondi per raddoppiare: al 37′ sinistro telecomandato di Masullo dalla bandierina e Pasqualino Esposito batte il record europeo di salto in alto e impatta perfettamente la sfera per lo 0-2.

Il pomeriggio costiero non smette di regalare emozioni e nemmeno un minuto dopo il gol di Esposito il Costa D’Amalfi si rimette di nuovo in partita con la rete di capitan Proto che prova a scuotere i suoi, ma prima di andare negli spogliatoi i canarini archiviano il match con una fantastica spondda aerea di Evacui che premia l’inserimento di Alvino, bravo poi a spiazzare Manzi e a chiudere la prima frazione sull’1-3.

Al rientro il leit motiv della gara non cambia e già al primo minuto Evacuo cala il poker giallobleu con un chirurgico incrocio destro sul secondo palo, una giocata da attaccante vero che vale la doppietta personale per il capitano.

Inizia la girandola delle sostituzioni, mister Liquidato decide di far entrare prima Ferrentino per Costantino e poi Tagliamonte per Mascolo, mentre al 74 Napolitano, pronto a lasciare il terreno di gioco in favore di Iovinella, decide di chiudere la sua partita disegnando una traiettoria letteralmente perfetta su punizione fissando il risultato sul definitivo 1-5.

Si chiude così la prima gara di campionato per la Scafatese, squadra apparsa lucida e a tratti spumeggiante, anche se per il Presidente Michele Giordano la parola d’ordine è umiltà: “Su questo campo l’ultima volta avevo perso per 4-0, adesso mi godo la vittoria ma bisogna restare con i piedi per terra perché la stagione è ancora lunga. Domenica prossima giocheremo esordiremo in casa e giocheremo a Scafati perché è giusto così, anche se sarà brutto non poter riempire lo Stadio per cause di forza maggiore”.

Ringrazia la squadra l’autore di due gol Davide Evacuo: “I ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo disputato un ottimo match e io sono felicissimo per i tre punti. Sono tornato a vestire questa maglia a cui sono molto affezionato e per fortuna oggi l’ho onorata con due belle reti”.

[4 Settembre 2022 – Stadio “San Martino” di Maiori]

COSTA D’AMALFI: Manzi, Imperiale 03, Giliberti 03, Matrone, Proto (50′ Apicella), Magno, Criscuolo, Ferraiolo, Milano 05 (66′ Esposito 05), Vaccaro, Ferrara.

A disposizione: Polverino 05, Bocchetti, Fortunato 03, Serretiello 05, Apicella, Esposito 05, Galano 04, Infante, Celentano.

All: Proto

SCAFATESE: Botta 04, Di Pasquale 03, Esposito, Trezza, Masullo (81′ Manzo), Canale, Napolitano (75′ Iovinella), Costantino (58′ Ferrentino), Alvino, Evacuo (83′ Senatore), Mascolo (65′ Tagliamonte).

A disposizione: Cappuccio 03, Manzo, Iovinella, Iommazzo, Zatico 04, Ferrentino, Galasso 03, Tagliamonte.

All: Liquidato Stefano

RETI: 35′ Evacuo, 37′ Esposito, 38′ Proto, 44′ Alvino, 46′ Evacuo, 74′ Napolitano

Arbitro: Francesco Matrone di Torre Del Greco

Assistenti: Antonio Vano di Napoli e Costantino Recano di Nola.

Note: Ammoniti: Apicella (C), Costantino (S), Napolitano (S). Calci d’angolo: 2-4 .

Pasquale Formisano

Responsabile Ufficio Stampa

Scafatese Calcio 1922