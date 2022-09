Sport. Inizia con uno stop in trasferta il campionato dell’Ac Sant’Antonio Abate

Risultato infelice per i giallorossi alla prima prova in campionato, finisce 3-1 per il Pomigliano allo stadio “Gobbato”. Gli uomini di mister Criscuolo riescono a larghi tratti del match a far vedere il buon calcio mostrato durante la fase estiva, ma l’esperienza degli avversari pesa nei momenti topici della gara, capaci nel secondo tempo di chiudere il match in 5 minuti con Campanile. Il Sant’Antonio Abate crea tanto e meriterebbe uno svantaggio meno pesante visto il primo tempo messo in campo, ma per il futuro del campionato tante buone indicazioni