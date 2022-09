Sport. Un lieto inizio di serie D per l’Angri, al “Novi” supera 2-1 l’Aprilia

E’ un ritorno dolce per l’Angri in serie D, la prima partita di campionato si risolve a favore degli uomini di mister Floro Flores per 2-1 contro un’Aprilia domata grazie al gioco. Allo stadio “Pasquale Novi” di Angri i grigiorossi iniziando con il piede giusto il nuovo campionato, convincendo nel primo tempo e gestendo il risultato con il possesso palla nel secondo. Sotto una tribuna infuocata da oltre 1500 tifosi angresi, è la squadra di casa a passare in vantaggio dopo poco più di dieci minuti. Varsi è rapace ad approfittare un’incomprensione della difesa su una propria rimessa laterale, dando la possibilità ad uno degli eroi promozione dello scorso anno di potersi accentrare e superare con una stoccata il portiere avversario Silvestrini. L’Angri gioca evidentemente meglio e sulle ali dell’entusiasmo, ma è l’Aprilia a segnare il secondo gol del match pareggiando al minuto 32 con un gran tiro dai 25 metri di Grossi, bravo a girarsi in un fazzoletto e a imbucare a fil di palo sinistro difeso da Bellanova. L’Angri però merita di andare in vantaggio alla fine della prima frazione, e le sensazioni vengono confermate con il raddoppio al minuto 40 firmato dl giovane 2003 De Rosa a conclusione di un’ottima trama offensiva ricamata a dovere da Maranzino e Celiento. Il secondo tempo poi è gestione del risultato, con l’Aprilia incapace di frequentare con regolarità l’area avversaria dando possibilità all’Angri anche di sfruttare un paio di contropiedi, ma Barone, stremato dal clima estiva, pecca di lucidità nell’ultimo passaggio. “Una buona prova, c’è ancora tanto da migliorare sul piano del gioco che voglio io, ma devo fare i complimenti i ragazzi per il risultato” è il commento post partita di mister Floro Flores “Il secondo tempo abbiamo avuto paura di raddoppiare e la condizione di certo non aiuta, dobbiamo migliorare nelle scelte”.

Angri (4-3-3)

Bellarosa; Riccio; Manzo; Sall; Samb (18’st Pagano); De Rosa (17’st Fiore); Maranzino; Visconti (40’st Strianese); Celiento (27’st Cassata); Barone (39’st Fabiano); Varsi. Panchina: Esposito, Casillo, , Giordano, Alfano. Allenatore: Antonio Floro Flores

Aprilia (4-3-2-1)

Silvestrini; Corelli; Del Duca; Mannucci; Ceka (24’st Sammartino); Pezone (24’st Capuano); Grossi (40’st Chrisantus Macauley); Zanchetta (1’st Bernardini); Murgia; Innocenti (40’st Pennachi); Laghigna. Panchina: Salvati, Battisti, , Pedone, Carboni,

Arbitro: Loris Graziano di Rossano. Assistenti: Luca Marucci di Rossano e Fabrizio Cozza di Paola

Reti: 11’pt Varsi, 32’pt Grossi, 40’pt De Rosa

Note: Ammoniti: Sall (AN), Del Duca (AP), Pezone (AP), Innocenti (AP). Calci d’angolo:2-2. Recupeo:1’pt, 7’st