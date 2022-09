Tragedia in montagna. 14enne scivola per 100 metri, coinvolti altri 2 coetanei

Il ragazzo in gita in Svizzera, scivola su un sentiero e nella caduta travolge un coetaneo. Un terzo ragazzo cerca di aiutarli e precipita pure lui. Il bilancio è di un morto e due feriti gravi.

L’escursione

Il ragazzo della provincia di Varese, era in gita in montagna con una comitiva accompagnata da adulti, in zona Capanna Scaletta, nel comune di Blenio, nel Canton Ticino.

La tragedia: un ragazzo scivola e un altro viene travolto

Secondo una prima ricostruzione, come riportato dall’Ansa, il ragazzino mentre camminava su un sentiero, è morto scivolando per circa 100 metri e travolgendo un altro 14enne, che faceva parte dello stesso gruppo, anche lui residente in provincia di Varese.

Tentativo di soccorso da parte di un terzo coetaneo

Un coetaneo svizzero, che non faceva parte della comitiva, ha cercato di soccorrere i due ragazzi ed è precipitato pure lui.

Il bilancio

Il bilancio di questo tragico incidente è il decesso del primo ragazzino precipitato. Gli altri due giovani feriti sono stati trasportati in elicottero all’ospedale di Lugano, e sono ricoverati in condizioni gravi.