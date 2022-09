Angri. Dissesto dell’Alveo Sant’Alfonso: si aspettando i Fondi del PNRR?

Angri, il canale alveo Sant’Alfonso è ancora un possibile pericolo dopo la frana del novembre 2017, in cinque anni non sono stati terminati i lavori di sicurezza idrogeologica, si spera nei fondi del PNRR. Nella fascia pedemontana angrese continua a vivere vivido il rischio frane alle porte delle stagioni delle piogge, negli ultimi anni sempre più concentrate in grandi masse d’acqua in pochi istanti, mettendo sotto forte sforzo un territorio cementificato alla meglio e sempre più impermeabile. Nell’area dell’alveo Sant’Alfonso dopo le tragiche immagini di cinque anni fa però poco è stato messo in campo dalle istituzioni per mettere in sicurezza un’area che ha dimostrato di essere delicatissima. Ai tempi l’acqua invece di seguire il corso naturale si spostò sul vicino viadotto autostradale della Salerno-Napoli arrivando in centro cittadino senza nessun ostacolo, arrivando così ad allagare un paese intero. Una situazione dovuta alla costruzione nell’area proprio di un nuovo svincolo autostradale, che non è stato però seguito da minuziosi lavori di messa in sicurezza idrogeologica. Il problema tutt’ora persiste, visto che dopo l’episodio furono attuati dei primi interventi di sfogo per le acque a cui non seguirono però opere di riforestazione e di terrazzamento del suolo franoso minato dai continui roghi estivi. “Fummo ricevuti insieme al consigliere di maggioranza Christian Montella dal Consorzio di Bonifica per segnalare anche questa situazione di evidente dissesto idrogeologico, chiedendo quanto prima degli interventi di riqualificazione” sono le parole del consigliere di opposizione di “Progettiamo per Angri” Domenico D’Auria, il quale spiega poi come “Da allora il Consorzio si è attivato per la progettazione di un piano di messa in sicurezza dell’area, trovando non poche difficoltà visto che il comune di Angri quando interpellato non è stato capace di garantire un tecnico interno per lo svolgimento di alcune mansioni”. Alla fine poco male, visto che il Consorzio pare aver intercettato dei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che porteranno nei prossimi mesi importanti cantieri sull’area. “C’è bisogno quanto mai di accelerare visto l’arrivo del periodo delle piogge, o almeno di mettere in campo delle soluzioni temporanee che possano proteggerci nei prossimi mesi” conclude il consigliere D’Auria “Per questo sollecitiamo con forza il comune di Angri, in primis l’assessore all’ambiente e il consigliere che dal principio ha seguito la questione, per mantenere alta l’attenzione nei confronti del Consorzio, evitando il perdurare di una situazione oggettivamente pericolosa”.