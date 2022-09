Angri. Il topo pare apprezzare lo scarto del cornicione della pizza. Succede in Piazza Doria in pieno giorno

Angri. Invasione dei topi ghiottoni in Piazza Doria

Il topo pare apprezzare lo scarto del cornicione della pizza. Succede in Piazza Doria in pieno giorno. C’è anche l’orario fornito dall’autore del video denuncia postato sul social: le 17,30, quindi in pieno giorno. Il topo approfitta dello stato di abbandono igienico e sanitario della Piazza Storica cittadina che ospita il monumento ai caduti. Una vera e propria invasione di topi, come denunciano i cittadini che abitualmente stazionano sulla piazza.

Inciviltà e carenza di manutenzione

Incivilita ma anche lo scarso senso della cosa pubblica e una poco accurata pulizia della piazza creano queste condizioni di disagio favorendo l’invasione dei roditori che arrivano anche dalle caditoie e dai tombini che non vengano ripuliti da tempo.











Emergenza igenico sanitaria

Una vera e propria emergenza igienico sanitaria al centro città. Ancora una volta a essere bacchettata è l’assessore leghista Maria Immacolata D’Aniello che sembra avere definitivamente perso il controllo delle politiche ambientali. Quando l’assessore non c’è i topi ballano è il caso di dirlo.

Luciano Verdoliva











Il video