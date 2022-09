Gragnano, altra tragedia. Vigile in pensione precipita dal terzo piano

Gragnano sotto choc

Nel giro di pochi giorni un’altra tragedia a Gragnano questa volta è un uomo 75enne a perdere la vita. Il paese è ancora sotto choc per l’assurda morte di Alessandro, il ragazzo 13enne che, da quanto sta emergendo dalle indagini, sarebbe stato istigato al suicidio per gelosia da un gruppo di bulli a capo del quale ci sarebbero due ragazze. Le minacce e gli insulti sarebbero partiti per un rifiuto di Alessandro nei confronti della ex fidanzatina.

Vigile precipita dal balcone

A distanza di cinque giorni , un uomo è precipitato dal balcone della sua abitazione al terzo piano di un condominio in via Croce come riportato da Stabiesi.net. Si tratta di un vigile urbano in pensione.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono immediatamente accorsi carabinieri e ambulanze, ma i sanitari hanno potuto solo accertare il decesso della vittima. Si segue la pista del suicidio, ma non si escludono altre cause. Gli inquirenti al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.