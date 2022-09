Il cane e la sua alimentazione. Un argomento che si presta a varie interpretazioni

Classe 1961 di Angri (SA), fin dall’ età di 7 anni con i cani. Nel 1984 comprai una femmina di alano tedesco tigrato Hester di Cales che stravinse su tutti i ring italiani e diventò pluricampionessa: italiana, sociale, EUDDC. Ho visitato e importato alani da diversi allevamenti francesi e tedeschi. Grande appassionato di mastini napoletani ne ho avuti tanti. Specialista di alani tedeschi. Sono stato Delegato per la Regione Campania della Società Italiana Alani e ho organizzato diverse Expo. Ho scritto diversi articoli su giornali vari e sulle riviste specializzate dedicate agli alani, sia in italiano che in francese. Grande esperienza in alimentazione canina, dopo aver provato, negli anni, molti tipi alimentari. Esperto in Alani Tedeschi, scrivo su rubriche dedicate alla razza in rete e porto avanti l’ attuazione delle caratteristiche dello standard della razza e del tipo.