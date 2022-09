Pagani. Plausi dall’amministrazione per “Zio Andrea”, difensore della città

L’amministrazione comunale paganese loda “Zio Andrea”, baluardo di amore per la propria città contro il degrado sociale. Negli ultimi giorni è stata sottolineata la storia di Andrea De Stefano, un anziano paganese di 77 anni che da mesi cura un’area pubblica di via Don Giovanni Manzoni contro l’incuria e il decadimento in atto. La sua è una storia di cittadinanza attiva ma anche di amore per la sua Pagani e di lotta contro invece chi vorrebbe che la città fosse un posto morto. Il piccolo spazio verde era diventato storicamente angusto per via della presenza di vegetazione molto alta che dava non poco fastidio ai residenti e non solo “Mi sono attivato spinto dalle continue lamentele dei miei due nipoti” dichiarò ai tempi il signor De Stefano, che dalla semplice attivazione è arrivato anche a creare un orto sociale nel quale ognuno può coltivare e raccogliere quello che vuole. La bella storia è però minata da chi vorrebbe, per interessi personali e truffaldini, che l’area tornasse all’antico degrado e ricettacolo per episodi di spaccio e simili. Andrea De Stefano ha anche ricevuto una denuncia per ciò che ha messo in campo, e chiede ora aiuto e sicurezza. Il signore potrà trovare nell’amministrazione comunale di palazzo San Carlo un valido alleato, anche visti gli applausi politici per il suo concittadino, simbolo di amore per la città. “Non possiamo non ringraziare Andrea De Stefano per ciò che mette in campo per la sua comunità. Tante volte abbiamo ribadito come un aiuto reciproco tra cittadinanza e istituzioni possa rendere grande questa città ed eliminare tanti piccoli problemi, e questa storia ne è la dimostrazione” sono le parole di riconoscimento dell’assessore al Patrimonio e alla Polizia Locale Veronica Russo, che interviene anche rispetto gli attacchi ricevuti dal signore “Me ne dispiaccio fortemente e siamo vicini per quanto possibile alla battaglia del signor De Stefano, difensore del nostro territorio” concludendo come in caso di richiesta di affidamento “gli uffici potranno tranquillamente lavorare alla richiesta, sottostando ai limiti che l’iter burocratico impone”. Zio Andrea potrà quindi fare richiesta per regolarizzare l’affidamento dell’area (così come ogni privato cittadino ha la facoltà di richiederlo), diventando chissà anche nelle carte protettore di un’area verde centrale di Pagani contro la violenza sociale che perdura nei nostri territori.