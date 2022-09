Pompei. Eugenio Bennato il 9 settembre sul palco di piazza Schettini

Il concerto

“R…Estate a Pompei” è un programma estivo che, attraverso il seguente link https://comune-pompei.reservio.com consente a tutti (cittadini residenti, ospiti o visitatori) di effettuare la prenotazione per assistere al concerto gratuito di Eugenio Bennato, che si terrà venerdì 9 settembre ore 21.00 presso l’area concerti di Piazza Schettini.

Bennato e i grandi cantautori

Eugenio Bennato partecipa a pieno titolo alla gloriosa scuola di cantautori napoletani assieme ai due fratelli Edoardo e Giorgio, a Pino Daniele, Tony Esposito, Alan Sorrenti, James Senese ed altri.

Musicista eclettico

Si tratta di un musicista intellettuale eclettico e raffinato, docente universitario, che propone in originali brani di musica etnica il meglio della sua vasta produzione per cui gode di una positiva immagine internazionale. E’ un artista molto apprezzato dalla critica. Ha partecipato a numerosi eventi di grande rinomanza ed è stato premiato in svariate occasioni a seguito del suo contributo di vari concorsi canori. Ha prodotto anche musica per film insieme al fratello Edoardo.