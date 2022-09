Scafati. Verso il bilancio, Salvati “tenta” Attianese

Dopo la lettera della Prefettura di Salerno, cresce l’ansia a Palazzo Mayer. Il Prefetto Francesco Russo chiede lo stato di fatto del bilancio di previsione e degli equilibri di bilancio, entrambi non ancora approvati e con i termini scaduti il 31 agosto. La segretaria comunale Paola Pucci in queste ore risponderà, sottolineando il come la giunta comunale abbia approvato l’atto già lo scorso luglio, mentre si attende la ratifica dal Consiglio, convocato dal Presidente Mario Santocchio per il 13 settembre. Una settimana di tempo per trovare i voti necessari e superare il rischio scioglimento. Al momento Cristoforo Salvati può contare su dodici voti, compreso il suo, contro i tredici dell’opposizione. Una circostanza che mette a serio rischio la tenuta della coalizione, con il conseguente scioglimento ed elezioni anticipate. Salvati si dice sicuro di trovare il 13mo voto, o meglio, recuperare un esponente dall’opposizione per un nuovo patto di legislatura. Sul tavolo una poltrona in giunta, che potrebbe essere quella attualmente detenuta da Raffaele Sicignano. L’assessore delegato alle politiche sociali e cimitero è infatti, ancora formalmente, espressione del gruppo dei dissidenti composto da Paolo Attianese e Antonella Vaccaro. Consiglieri passati in minoranza dopo la revoca di Gennaro Avagnano. Una revoca che però non c’è stata per Sicignano. Segno inequivocabile che il primo cittadino si aspetta da lui il tredicesimo voto utile. E’ sostanzialmente lo stesso metro di giudizio avuto con la precedente revoca di Pasquale Vitiello. L’ex assessore ai Lavori Pubblici fu accompagnato alla porta, nonostante le centinaia di voti raccolti come primo eletto della civica Insieme Possiamo, perché non godeva più di sostegno in Assise. In Aula c’era il voto sulla sfiducia, e a Salvati servivano gli stessi 13 voti necessari per non andare a casa anticipatamente. Voti che gli garantirono i dissidenti, in cambio della poltrona all’esterno Avagnano. Prima ancora, per lo stesso motivo, fu fatto fuori l’ex vicesindaco Peppino Fattoruso, isolato dalla Lega, partito nel quale era stato eletto al primo posto. Nel frattempo il primo cittadino “tende la mano” al suo ex amico di partito Attianese. In Aula con il bilancio anche la convenzione con i proprietari di uno stabile in disuso in via Dante Alighieri, angolo con via Salice. I proprietari hanno chiesto di poter ristrutturare lo stabile ad uso commerciale di circa 80 mq, concedendo al Comune di Scafati 18 mq di proprietà. Un’area che di fatto permetterebbe l’ampliamento dell’incrocio, da anni teatro di incidenti e ingorghi per la sua stretta conformità. “Un’opera importante per Bagni e la viabilità cittadina” puntualizza Mario Santocchio. “Sono contento, ma non è questione di paternità, l’opera resta alla città. Il bilancio non lo voterò comunque” chiosa Attianese, che di quest’ampliamento si è fatto portavoce fin dalla sua elezione.

Adriano Falanga