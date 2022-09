Angri Città d’Arte. Emozioni alla “prima” del cineforum “C’era una volta Angri”.

Stasera per il secondo appuntamento, si proietta il passaggio di consegne tra Don Alfonso Raiola e Don Enzo Leopoldo avvenuto nel 2006.

Prima proiezione: Pinocchio

Il cineforum è partito con la proiezione ieri sera del filmato Pinocchio, realizzato nel 1998/1999 da Teleangri1 e appartenente al grande patrimonio visivo donato all’Ente Pro Loco, da Enzo Stucchio editore e proprietario della TV che per anni è entrata nelle case angresi.

Gli alunni del primo circolo anno 98/99

Protagonisti i bambini del primo circolo didattico di allora. Una emozione rivedere i piccoli studenti recitare come dei provetti attori, guidati dalle docenti e collaboratori scolastici e genitori nelle vesti di registi, coreografi, sarte e truccatrici. Con la competenza tecnica e organizzativa di tutti coloro che vi hanno partecipato. La Pro Loco ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del filmato, per aver donato questa importante memoria storica alla città.

Produzione straordinaria

Si è potuto ammirare le tecniche di ripresa, di montaggio, ascoltare la colonna sonora, i suoni, i rumori. Guardare con nostalgia le location utilizzate per le registrazioni e osservare come sono cambiate. Alla fine si è potuto acclarare che si tratta di un video realizzato circa 25 anni fa, e ci si è resi conto di come fosse stato realizzato qualcosa di straordinario.

Gli ospiti

Alla prima proiezione di C’era una volta Angri, erano presenti: l’assessore alla cultura del comune di Angri Giusy D’Antuono che ha portato i saluti del sindaco e dell’amministrazione comunale oltre le docenti, le collaboratrici e la ex dirigente del primo circolo Maddalena Pellegrini.

Seconda proiezione: consegna chiavi collegiata San Giovanni Battista

Stasera la seconda proiezione prevede il passaggio di consegne tra Don Alfonso Raiola e Don Enzo avvenuto nel 2006 nella collegiata di San Giovanni Battista, Fu proprio mons. Raiola a consegnare al nuovo parroco le chiavi della chiesa e del tabernacolo, a simboleggiare la cura del tempio e delle anime che il sacerdote era chiamato ad esercitare. Anche in quel caso Enzo Stucchio con la sua immancabile telecamera riprese tutto.

Stasera l’appuntamento

La cittadinanza è invitata a partecipare. L’appuntamento è alle ore 19, nella sala ex Pinacoteca del Castello Doria. Ingresso libero e gratuito con posti a sedere. A seguire per tutto il mese di settembre vi saranno altre proiezioni per ricordare momenti della vita degli angresi che fanno parte della memoria storica della città.