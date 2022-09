Automobilisti indisciplinati. Scende in campo il sindaco

Senso vietato non rispettato dagli automobilisti più indisciplinati, scende in campo il sindaco.

Sarno. Senso vietato non rispettato dagli automobilisti più indisciplinati, scende in campo il sindaco. Succede a Sarno dove, insieme alla Polizia Municipale, il primo cittadino, Giuseppe Canfora, scende in strada non solo per constatare quanto era stato evidentemente segnalato, ma per bloccare mezzi che percorrevano, in controsenso un tratto di Via Matteotti.

Il fatto

Nel centralissimo tratto di strada, interessato dal rinnovamento del piano traffico cittadino, è stato convertito, sin dall’inizio della stagione estiva, in senso unico di marcia. Ciò però non ha dissuaso i più temerari ad addentrarsi nella strada cittadina, che pur di risparmiare qualche minuto mettono a repentaglio la loro incolumità ma non solo.

Le parole del sindaco

Proprio questo aspetto, infatti, è stato segnalato dal primo cittadino, il quale ha affermato che “si può essere d’accordo o meno con la nuova viabilità che si sta sperimentando, ma non è accettabile ed anzi è condannabile un atteggiamento contro la legge, contro il codice della strada, la superficialità di non fare attenzione e non vedere i segnali, rischiando di investire qualcuno, di fare male alle persone”.

Le considerazioni dell’opposizione

Dal canto dell’opposizione, tuttavia, le reazioni sono state tempestive. E’ il consigliere Giovanni Montoro ad aver reputato “giuste le considerazioni del primo cittadino, Giuseppe Canfora, sui cittadini che non rispettano la segnaletica stradale, ma mi chiedo come sia possibile che dopo diversi mesi senza controllo e con un cambiamento di senso di marcia alla settimana, non si fosse ancora accorto del problema. Spero che il sindaco – ha concluso il consigliere – possa rendersi anche conto della mole di traffico che si crea in città a causa di un piano traffico varato senza gestione alcuna”.

Carmela Landino