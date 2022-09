Molina di Vietri, ancora un incidente. Auto si ribalta: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata

A soli cinque giorni dall’incidente che ha provocato la morte del 48enne di Cava de Tirreni, di rientro dal lavoro sul suo scooter, questa notte si è nuovamente sfiorata la tragedia. Sulla ex Strada Statale 18, all’altezza del ponte di Molina di Vietri sul Mare, un’auto Fiat 500 , su cui viaggiavano tre giovani ventenni in direzione di Salerno, è finita fuori strada alle 2 di notte, ribaltandosi come riferisce ulisseonline. Una carambola che ha scaraventato il mezzo su altre vetture in sosta le quali hanno riportato enormi danni.

La dinamica

Un automobilista che ha assistito alla scena ha subito allertato i soccorsi ed aiutano i ragazzi ad uscire dall’abitacolo completamente distrutto. Fortunatamente i passeggeri non hanno riportato ferite gravi, solo qualche contusione e tanta paura. Sul posto sanitari e carabinieri per capire l’esatta dinamica del sinistro.

Lo sfogo del Comitato Civico Dragonea

Ancora una volta è il Comitato Civico Dragonea a lanciare l’allarme sulla pericolosità di quel tratto di strada interessato da due incidenti negli ultimi giorni. Lo sfogo sul proprio profilo social: “Si può andare avanti così, venerdì la morte di un giovane padre di Cava, stanotte si è rischiata ennesima tragedia per tre giovani la cui auto si è ribaltata e sempre nello stesso tratto (Ponte di Molina), si può restare ancora inermi e non fare nulla? Chi di dovere ha capito che questo tratto è divenuto un cimitero? Bisogna mobilitarsi subito”. Ai nostri ragazzi imploriamo prudenza, prudenza, prudenza”. Proseguono poi in un commento: “Faremo il nostro possibile per darvi una mano, nessuno deve più morire, ci vuole rispetto per le regole, disciplina e sicurezza della strada”.