Nocera Inferiore. Ospedale: arrivano i fondi e le assunzioni

Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Il sindaco Paolo De Maio ha incontrato il neo direttore generale dell’ASL Salerno, Gennaro Sosto. Durante l’incontro “tecnico”, è emersa la volontà dell’azienda sanitaria di volere approntare entro fine mese i bandi per il reclutamento del nuovo personale ma soprattutto fare investimenti per le manutenzioni per un importo complessivo di circa 7 milioni di euro.

Il sollecito

Il sindaco De Maio ha chiesto di accelerare per la nuova realizzazione della Casa della salute, per i lavori al blocco operatorio e la messa in sicurezza antisismica della struttura nosocomiale. Quest’ultima operazione rientra negli interventi finanziati dal PNRR. Resta da sciogliere il nodo circa il riconoscimento del Dea di II livello per l’ospedale nocerino, richiesta da più parti: dalla politica ai sindacati di categoria all’utenza.













Visita di ricognizione

Il direttore generale dell’ASL Salerno dovrebbe visitare ufficialmente l’ospedale Umberto I solo dopo la tornata elettorale. Una visita sollecitata dal sindaco De Maio. Sopralluogo che potrebbe essere fissato per il mese di ottobre, come assicurato dall’amministrazione De Maio.