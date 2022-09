Pagani. Boom di presenze alla mensa dei poveri di Don Flaviano Calenda

La mensa dei poveri organizzata dal parroco della chiesa madre del SS.mo Corpo di Cristo di Pagani Don Flaviano Calenda vive un boom di presenze, sintomo di una pandemia che ha lasciato strascichi evidente nella cittadinanza. La “Mensa di Tommaso”, così intitolata, è stata inaugurata l’8 marzo del 2013, e a ridosso del suo decimo anniversario sta vivendo una vera e propria rivoluzione, tra richieste di pasto e aiuto volontario. Negli ultimi mesi il numero di cittadini con difficoltà economiche che hanno vissuto la struttura è esponenzialmente cambiato, passando da circa una quarantina giornalieri fino a raddoppiare nei numeri. Una situazione che sta gestendo al meglio il parroco Don Flaviano, che da quando ha visto aumentare vertiginosamente le presenze si è attivato insieme a tutta la comunità parrocchiale per continuare a garantire un servizio sempre più fondamentale. “Dalla pandemia siamo passati da circa 40 persone al giorno ad oltre 80, sintomo di come il covid-19 sia stato un fenomeno non solo pandemico, ma anche economico e capace di colpire le fasce più deboli della popolazione. Tantissime persone sono rimaste senza residenza e catapultate per strada, compito nostro supportarle nel percorso di rilancio della propria vita” spiega Don Flaviano, che spiega anche delle nuove difficoltà introdotte dal conflitto ucraino “Nel nostro luogo vengono italiani e stranieri, molto a loro agio tra di loro. L’aumento di costo delle materie prime lo sentiamo prima ancora sulla nostra pelle, nelle spese quotidiane che andiamo a fare. I prezzi sono aumentati vertiginosamente, e solo la provvidenza di una comunità solida e piena di amore ci difende”. Don Flaviano infatti ringrazia le tante onlus e i tanti cittadini che giorno dopo giorno si impegnano sempre di più a supportare il progetto che si fonda nei locali della Fondazione Carminello Ad Arco Onlus:“ Chi ha di più da, chi non ha riceve, questo è un messaggio cristiano che viene al meglio rappresentato dalla nostra comunità, che ci aiuta costantemente e segue le richieste della mensa. Ogni occasione diventa buona per donare una bottiglia d’olio o un cesto di prodotti, e non potrei esserne più fiero” spiega. Il futuro purtroppo non si configura di certo come felice visto il protrarsi di un’importante crisi energetica che si aggrava giorno dopo giorno sempre di più. “Aiutiamo attraverso la Caritas circa 300 famiglie e quindi 1000 persone, che ricevono ogni mese pacchi alimentari importanti per il sostentamento. Anche qui abbiamo vissuto un aumento di partecipazioni, così come per il comparto abbigliamento, dove le persone possono portare vestiti e passeggini in ottime condizioni destinati ai più sfortunati.” È la conclusione di Don Flaviano:” Per il futuro non ci resta che pregare e continuare a mettersi a disposizione”.