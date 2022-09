Pagani. La rivoluzione digitale pubblica del Dottor Business (video)

La città di Pagani presenta “Dottor Business”, la piattaforma dedicata alla finanza agevolata destinata a rivoluzionare i rapporti tra imprenditori, commercialisti ed enti pubblici. Si è svolta all’interno della sala Tommaso Maria Fusco dell’auditorium Sant’Alfonso in Pagani la presentazione ufficiale dell’Osservatorio che vuole diventare un importante network per i professionisti sul territorio, in particolare nel Meridione.











La start up

Attraverso le parole del founder di Dottor Business Arturo De Filippis e in presenza del sindaco di Pagani Lello De Prisco e dell’assessore al commercio Pietro Sessa, i presenti hanno potuto scoprire tante funzionalità della nuova piattaforma, destinata a facilitare l’individuazione di bandi, incentivi, agevolazioni, contributi e finanziamenti, forti anche d’importanti partnership nel mondo delle fintech digitali, tra i quali Azimut e Azimut marketplace.

Il servizio è di Alfonso Romano