Salernitano arrestato. Otteneva prestiti dalle banche con documenti falsi

L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato dalla Guardia di Finanza di Salerno

Nei guai è finito un uomo salernitano di 57 anni arrestato in flagranza di reato in quanto trovato in possesso di numerosi documenti falsi: carte di identità, dichiarazioni fiscali, buste paga, certificazioni uniche. L’obiettivo del truffatore era quello di ottenere, grazie alla documentazione fasulla, finanziamenti di somme cospicue o emissione di assegni circolari da vari istituti di credito.

A condurre l’indagine e l’arresto, ufficiali di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza di Salerno.

L’arrestato è stato sottoposto ad arresti domiciliari attraverso giudizio direttissimo.