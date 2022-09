Sarno. Franco Annunziata contro il degrado di via Ingegno

Sarno, Franco Annunziata attacca l’inerzia delle istituzioni e il rimbalzo delle deleghe, che anche in via Ingegno producono degrado ambientale. Non risparmia parole forti l’ex candidato di centrodestra del comune sarnese, impegnato negli ultimi giorni a presidiare le diverse zone del circondario colpite dagli sversamenti e da diversi fenomeni di inquinamento e di degrado urbano, in particolare il canale di Fosso Imperatore. Un altro degli esempi evidenti secondo l’esponente di Forza Italia è l’area industriale sarnese di via Ingegno, dove regna un degrado generalizzato tra strade sconnesse e aree verdi lasciate completamente a sé. “L’emergenza ambientale è un tema fondamentale da affrontare in questo periodo storico e lo si vede ovunque in forme diverse. Se qui il canale di Fosso Imperatore è sporco, a Sarno in via Ingegno, lì dove cresce il tessuto industriale locale, abbiamo odori nauseabondi per tutta la giornata” è parte dell’intervento di Franco Annunziata, che non se la prende solo con l’area industriale :”Se andiamo verso foce c’è l’emergenza del Biogas e degli sversamenti. La politica in tutto questo non trova le soluzioni adatte, spesso e volentieri perché oltre alle minacce non sussegue nulla, mentre invece bisognerebbe punire ulteriormente chi commette reati arrivando anche a prendere decisioni forti di chiusura nei confronti delle aziende che minacciano la salute pubblica”. Se l’area di via Ingegno nelle ultime ore è stato comunque oggetto di alcuni lavori di riqualificazione da parte dell’amministrazione comunale, con la pulizia dell’area dell’ex Arcadis (“Non basta” ribadisce Annunziata), rispetto la cura del corso fluviale poche sono le notizie pervenute dal Consorzio di Bonifica, neanche molto confortanti. “Mi sento di condannare la reazione del presidente del Consorzio di Bonifica che ha querelato il sig. Gaetano Allocca, che ringrazio per il lavoro svolto finora, quasi a censurare una realtà evidente a cui vanno cercate soluzioni.” Conclude Annunziata “Ma a pensarci bene non mi stupisce neanche, visto che lo stesso presidente da commissario del Consorzio ha ben pensato di candidarsi all’interno della società stessa invece di concludere il ruolo super partes che stava portando avanti.”