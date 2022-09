Scafati. La riapertura di Parco Primato aspetta il bilancio previsionale, ma è nuovo allarme degrado

L’area verde di Parco Primato dopo un’estate di abbandono torna ad essere nel degrado, l’amministrazione verso la riapertura aspetta con ansia l’approvazione del bilancio previsionale. Il parco verde, dove originariamente erano installati anche giostre e un campo di calcio di spogliatoi, torna ad essere oggetto di forte polemiche da parte dei residenti e dei comitati, che lamentano per l’ennesima volta ritardi da parte di Palazzo Mayer per la riqualificazione e riapertura dell’area. Ad inizio estate l’assessore delegato al verde pubblico Serena Porpora è stata promotrice di una serie di lavori di potatura del parco di traversa Massimo Troisi, spinta dai cittadini che denunciavano un rischio rogo vista la proliferazione di piante infestanti e gli episodi accaduti lo stesso anno a pochi metri di distanza. Nonostante qualche inceppo nell’ultimazione dell’opera, con il materiale tagliato lasciato seccare e rimosso solamente in un secondo momento, Parco Primato era tornato almeno in parte visitabile per ragazzi e famiglie. A questo punto però la storia si blocca in un baratro che i residenti troppe volte hanno vissuto. “Ci era stata promessa una prossima riapertura di Parco Primato, ma ora ci ritroviamo un’altra volta con un’area verde abbandonata” denuncia Antonio Palomba del comitato cittadino di traversa Massimo Troise, estremamente critico nei confronti di un’amministrazione che manca di sostanza nella programmazione degli interventi:” In estate abbiamo dovuto fortemente sollecitare l’amministrazione sia per la potatura dell’area che per la raccolta delle erbacce prodotte, che rischiavano di aumentare ancora di più il rischio rogo. Si poteva aprire transennando spogliatoi e campo di calcio, ma ora dopo 40 mila euro spesi dovremmo aspettare nuovi lavori di messa in sicurezza. Serve stabilità del servizio di cura e apertura del sito, sennò sono solo spot”. La mancanza di manutenzione ordinaria si sente tantissimo proprio in questi aspetti, visto che in un paio di mesi senza nessun intervento è cresciuta nuovamente l’erba alta e una sporcizia generale tra rami e foglie caduti dagli alberi in occasioni delle piogge. L’amministrazione dal canto suo si difende spiegando molto bene la situazione di stallo della macchina comunale, rimasta bloccata nelle ultime settimane vista la mancata approvazione del bilancio previsionale, che sbloccherà una serie di fondi quanto mai fondamentali. “Il lavoro fatto finora è stato importante e non è perso, anzi. Abbiamo rimesso in funzione il sistema di pubblica illuminazione interno, oltre ad aver sistemato l’area verde in maniera importante.” Sono le parole dell’assessore al verde pubblico Serena Porpora:” Sono cosciente che l’erba potrà esser tornata rigogliosa, ma purtroppo aspettiamo l’approvazione del bilancio previsionale per continuare il lavoro verso la riapertura del luogo, che necessita di una guardiania oltre che di regolari interventi di manutenzione. Una volta sbloccata la situazione economica del comune, sarà questione di pochi mesi” conclude.