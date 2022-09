Scafati. Stadio e Palamangano ancora inagibili

Agibilità dello stadio comunale “Giovanni Vitiello”, arriva una schiarita all’orizzonte. La Scafatese Calcio 1922, come la “collega” di basket, si ritrova con il rischio di giocare in trasferta le partite casalinghe, a causa dell’inagibilità delle strutture sportive. Se il Palamangano attende ancora l’ok al bilancio di previsione per sbloccare i fondi necessari all’idoneità per le partite del campionato di serie A1, la situazione sembra essere migliore per lo stadio, che ospita il “canarino” militante nel campionato di eccellenza. Ieri mattina al Vitiello si è fatto un punto della situazione. “Abbiamo fatto un importante sopralluogo con il sindaco Salvati, la dirigente dell’ASL, l’assessore allo sport Laura Semplice e i tecnici Erika Izzo e Maurizio Albano” spiega Diego Chirico, direttore generale della Scafatese Calcio. Un sopralluogo che lo stesso Chirico, ex assessore allo sport, definisce “molto costruttivo”. “Penso che si stia andando nella direzione giusta per l’agibilità del comunale – sottolinea – il problema delle strutture sportive purtroppo è un problema storico a Scafati, dove non si è mai fatta manutenzione da parecchi anni. Stiamo facendo il possibile per dare agli scafatesi la possibilità di usufruire in pieno dello stadio. Andiamo a giocare in strutture che non so se sono agibili o meno ma non hanno nulla che possa far propendere per un’agibilità. Il nostro stadio non è messo peggio”. Chirico la definisce “soltanto una questione di burocrazia. Speriamo che non ci siano altri vincoli e paletti. Grazie all’amministrazione comunale, con il supporto anche della società stiamo facendo il possibile per contare su di un pubblico caloroso e numeroso”. Al momento la struttura non può ospitare più di 200 persone. Tutto nasce a seguito dello stop del Prefetto di Salerno Francesco Russo alle “ordinanze in deroga” per lo svolgimento di gare sportive in strutture non completamente a norma. “Per la prossima stagione sportiva si rende necessario acquisire notizie sullo stato dei campi di calcio e segnatamente la documentazione connessa all’agibilità dell’impianto sportivo”, la richiesta. “Stiamo ottemperando a quelle che sono state le richieste della commissione sport e spettacolo che attengono sostanzialmente all’agibilità delle due tribune laterali e al controllo dei Vigili del Fuoco, quest’ultimo già fatto. Stamattina abbiamo concluso le verifiche con l’Asl, confidiamo di concludere il tutto entro sessanta giorni” conferma Laura Semplice, assessore allo sport e lavori pubblici. La Semplice smentisce, definendola una “leggenda metropolitana”, la notizia di lavori di adeguamento al Palamangano in assenza di copertura economica. “Fino a che non verrà approvato il bilancio i fondi non si smuoveranno, le notizie che stanno circolando sono solo illazioni”.

Adriano Falanga