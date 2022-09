Scuola. Proteste in Campania, venerdì prossimo presidio sindacati davanti Ufficio Scolastico Regionale

“Un vero disastro a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno” Il personale della scuola campano torna a far sentire la sua voce a pochi giorni dall’avvio, il prossimo 13 settembre, del nuovo anno scolastico.

Le segreterie regionali di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda Unams, hanno indetto per venerdì 9 settembre un presidio di docenti e personale tecnico amministrativo nei pressi della sede dell’Ufficio scolastico regionale della Campania, in via Ponte della Maddalena a Napoli, a partire dalle 14.

La nota

“Siamo alle solite – scrivono in una nota firmati dai segretari generali di categoria – abbiamo atteso pazientemente che tutto si risolvesse per il meglio ma, ad oggi, nessuna buona nuova per le scuole della Campania e, in particolare, dell’area metropolitana. Il 13 settembre ci sarà l’ennesima riapertura a singhiozzo: le famiglie e le scuole del nostro territorio meritano rispetto. Avevamo segnalato per tempo le criticità e indicato le soluzioni, ma dalle istituzioni nessuna risposta concreta. Mancano docenti di sostegno, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici per assicurare il normale funzionamento. Ancora – denunciano i sindacati della scuola – classi troppo numerose per assicurare distanziamento, sicurezza e diritto allo studio”.

Si preannunciano centinaia di ricorsi

“Si continua ad attendere la pubblicazione degli esiti degli incarichi a tempo determinato da Gae e Gps per le province di Napoli, Caserta, Benevento e Salerno ma – avvertono i segretari generali Ottavio De Luca (Flc Cgil), Rosanna Colonna (Cisl Scuola), Roberta Vannini (Uil Scuola), Salvatore Margiotta (Snals) e Antonietta Toraldo (Gilda Unams) – già si preannunciano centinaia di ricorsi per chi è stato ingiustificatamente escluso dalla procedura o non si è visto riconoscere il punteggio corretto. Qualcuno si vedrà “soffiare” il posto da chi ha meno titoli”.

Fonte DIRE