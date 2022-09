Trecase. Avviati i lavori di Gori per l’estensione della rete fognaria

Trecase. Nuovi interventi per il risanamento del fiume Sarno. Avviati i lavori di Gori per l’estensione della rete fognaria

Nuovi interventi per il risanamento del fiume Sarno. Avviati i lavori di Gori per l’estensione della rete fognaria nel Comune di Trecase. Le opere fanno parte del progetto “energie per il Sarno”, che punta a disinquinare il corso d’acqua entro il 2025.

I lavori

Gori in campo con nuovi interventi per il disinquinamento del fiume Sarno. Sono stati avviati, infatti, i lavori per l’estensione della rete fognaria nel comune di Trecase. Un’opera di cui Gori è soggetto attuatore, che consentirà di portare a depurazione i reflui di circa 200 abitanti all’impianto di depurazione di Foce Sarno, contribuendo al potenziamento del servizio fognario e depurativo, al superamento di alcune criticità igienico – sanitarie e al disinquinamento del nostro fiume. Anche questo intervento, infatti, fa parte del progetto “Energie per il Sarno”, frutto della sinergia con Regione Campania ed Ente Idrico Campano. Questa mattina, il sopralluogo sull’area di cantiere allestita in via Berardinetti, a cui hanno partecipato l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello, il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo, il Coordinatore del distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola, e il Sindaco di Trecase, Raffaele De Luca.













Impegno Gori per l’ambiente

“L’impegno di Gori per l’ambiente e il potenziamento del servizio prosegue attraverso le opere che stiamo progettando e realizzando in sinergia con la Regione Campania, l’Ente Idrico Campano e le Amministrazioni Comunali, al fine di mettere in campo strategie condivise per raggiungere insieme gli obiettivi che ci siamo prefissati” le parole dell’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello. E proprio tra gli obiettivi da realizzare ci sono la chiusura di 113 scarichi in ambiente, l’estensione del servizio di fognatura a 88.000 abi-tanti e del servizio di depurazione a 421.000 abitanti.

Eliminazione degli scarichi abusivi

“L’avvio dei lavori per il completamento della rete fognaria a Trecase rappresenta un’altra tappa del percorso virtuoso avviato da EIC, Regione Campania e Gori, per restituire alla Campania un ambiente sano attraverso l’eliminazione degli scarichi abusivi e raggiungere così l’ambizioso traguardo della bonifica integrale del bacino idrografico del Sarno, che deve avvenire entro la fine del 2025. Un percorso che è possibile monitorare sul portale energieperilsarno.it” sottolinea il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo.

Il sindaco De Luca

“Diamo il via a un altro lotto di lavori per il completamento della rete fognaria nel Comune di Trecase. Andiamo avanti speditamente grazie alla collaborazione con la Regione Campania, l’Ente Idrico Campano e Gori, che stanno lavorando in sinergia per migliorare le condizioni di vivibilità di questo territorio” conclude il Sindaco di Trecase, Raffaele De Luca.