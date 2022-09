Angri. “Incontri d’autore” con Patrizia Sereno e le sue “Memorie di una prof”

Memorie di una prof

In programma, come secondo appuntamento letterario, nella rassegna di “Incontri d’autore”, organizzata dalla Pro Loco Angri, con il patrocinio del comune di Angri e dell’associazione giornalisti Valle del Sarno, la presentazione del libro Memorie di una prof, della giornalista e docente Patrizia Sereno.

L’esperienza

Un “diario di viaggio”, l’esperienza di una docente emigrante, su e giù per l’Italia, andata e ritorno. Gli incontri, la malinconia, la gioia di un lavoro che è passione e innamoramento. Un posto nuovo in cui imparare a sentirsi a casa, geograficamente ed affettivamente. Con una terra d’origine che scorre nelle vene insieme al sangue e a cui tornare diversi da quando si era partiti.

“Sogno di carta”

L’opera è uscita dal cassetto dei sogni grazie all’ingresso di Patrizia, nella scuderia di Contrappunto House of Boooks. Direttrice editoriale è Rosa Gargiulo.

E’ stata Rosa che ha accolto in casa Contrappunto Patrizia Sereno, nel solco della filosofia che la contraddistingue: sempre dalla parte delle parole e degli autori che bisogno di persone che si prendano cura di loro, del loro “sogno di carta”, trasformandolo in aquilone da far volare in alto e lontano, con passione – determinazione – competenza – professionalità.

Casa editrice

78EDIZIONI è una casa editrice nata per dare voce a chi crede nel proprio lavoro, nelle potenzialità altrui e, più in generale, a quello che fa. Vuole essere il punto di incontro di menti libere, frizzanti, dotate di un loro proprio pensiero e che si distinguano per un colore e una tonalità propria, che si discosta dalla massa. 78edizioni ha immaginato per “Memorie di una prof” un’intrigante copertina realizzata dall’artista Francesco Rosina. Il libro, poi, si è arricchito di una post fazione di tutto rispetto. A firmarla Mara Aldrighetti che, rispetto a Patrizia, ha fatto il percorso inverso – Nord Sud – sola andata e per scelta.

Ospite il presidente Salvatore Campitiello

All’incontro di presentazione, moderato dal giornalista Pippo Della Corte, parteciperà il presidente dell’associazione dei giornalisti della Valle del Sarno Salvatore Campitiello.

L’appuntamento

Appuntamento alle ore 18,30, presso il Castello Doria, sala Pinacoteca, ingresso libero e gratuito con posti a sedere fino a esaurimento.