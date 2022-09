Baronissi. Sabato 10 settembre finale di Miss Gocce di Stelle

Sabato 10 settembre alle ore 21,00 a Baronissi (SA) si terrà la Finalissima del Concorso di bellezza Miss Gocce di Stelle.

Miss Gocce di Stelle è un concorso di bellezza nazionale giunto alla sua 17^ edizione

L’evento è organizzato dall’agenzia Madas di Franco Mazzotta con il patrocinio del comune di Baronissi . Sarà una serata all’insegna della bellezza che vedrà sfilare sulla passerella tante bellissime concorrenti provenienti dalle selezioni e dai casting che si sono svolte in diverse regioni italiane , che si contenderanno il titolo di Miss Gocce di Stelle 2022.

Una serata non solo di bellezze

La conduzione dell’evento è affidata ad Anna Manzon e Enzo Guariglia. Ma questa è una serata non solo dedicata alla bellezza si avranno anche deliziosi momenti musicali grazie alla presenza della cantante Carmen De Maio, dei cantanti Gianluca Zeffiro , William Imola e del duo Fabrizio e Laura Russo , ma si darà spazio anche al ballo grazie alla presenza di Andreina Cifelli che si esibirà con un ballo di flamenco. Inoltre è certa la presenza come Madrina di Sandra Sanocka vincitrice nel 2021 del titolo di Miss Gocce di Stelle e che nel corso della serata sfilerà per noi sulla passerella e poi consegnerà la corona alla nuova vincitrice del concorso .

Notizie sul concorso

Il concorso, pertanto, che si snoda in fasi di preselezione, di eliminatorie e di premiazione, promuoverà la bellezza nell’accezione più ampia del termine e si porrà come viatico incisivo per attività legate al mondo della comunicazione, della partecipazione e dello spettacolo. La manifestazione, che si avvarrà di qualificatissime giurie, premierà oltre alla Prima classificata, che avrà il titolo di “Miss Gocce di Stelle”, altre partecipanti con premi speciali collegati a titoli prestabiliti, e le prime due classificatesi dopo la vincitrice.

Le selezioni preliminari si svolgono in numerose regioni, fino a giungere alla finale.

La manifestazione, articolata e complessa, perché prevede oltre alle ovvie doti estetiche anche sensibilità artistiche e culturali, ha un consistente costo economico. Si rende necessario, pertanto, il contributo di più enti e soggetti esterni convinti della validità della manifestazione.

La possibilità di inserimento nel mondo del lavoro

Nella svariante e multiforme realtà contemporanea, connotata da una prepotente terziarizzazione capace, comunque, di valorizzare e offrire opportunità scollegate dalla mesta routine, concorsi come questo, strutturato in stretta contemperazione fra requisiti legati all’immagine e altri legati alla creatività, (supportata da consapevolezza culturale), sono un’occasione preziosa di valorizzazione di risorse personali e attitudini, anche per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro.