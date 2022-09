Nocera Inferiore. Realizzazione rotatoria Via Atzori, c’è il contratto

Partono i lavori per la realizzazione della rotatoria in Via Atzori nei pressi del casello autostradale dell’A3 Napoli – Salerno. L’infrastruttura ridisegnerà l’intera area tra via Atzori, via Barbarulo e via Pepe, con la realizzazione di centinaia di posti auto e una corsia riservata agli autobus. La rotatoria si svilupperà su una superficie di 9.589 metri quadrati.

Il contratto

Con la sottoscrizione del contratto tra il Comune di Nocera Inferiore e l’impresa di costruzione aggiudicataria dell’appalto si procederà con i preliminari. Sul progetto pendevano anche una serie di contenziosi amministrativi che dovevano essere risolti. Nella prima fase si procederà ai carotaggi e successivamente alla demolizione delle strutture espropriate.









Nessuna ricaduta sul traffico cittadino

La presenza di altri cantieri in città, comunque non dovrebbero incidere sulla viabilità in quanto si opererà su suoli delimitati. Sono state apportate delle varianti al progetto iniziale tenendo conto del nuovo Piano urbano della modalità sostenibile come la risistemazione dei posti auto del parcheggio e lo spostamento della fermata dell’autobus all’interno dell’area. La rotatoria è attesa da oltre un decennio. L’iter per la sua realizzazione è stato concretizzato durante l’amministrazione Torquato.













Il finanziamento dell’opera

L’opera è stata finanziata dalla Regione con l’utilizzo di Fondi sviluppo e coesione 2014/2020 per interventi sulla viabilità regionale. La tempistica di realizzazione dell’opera è di 173 giorni. La fonte è “La Città”.