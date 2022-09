Pagani. Assunzioni Agro Solidale: botta e risposta tra maggioranza e opposizione

La maggioranza consiliare paganese attacca i consiglieri Anna Rosa Sessa e Vincenzo Calce dopo la presentazione da parte di questi ultimi di un’interrogazione dedicata al nuovo piano di assunzioni di Agro Solidale. “Che i consiglieri Anna Rosa Sessa e Vincenzo Calce non avessero a cuore il bene della città e si spingessero a strumentalizzare anche le iniziative più nobili, era chiaro già da tempo” scrivono in un comunicato congiunto i gruppi di maggioranza Civicamente, Disegno Pagani, Orizzonte Comune e Pagani Protagonista, che non si sorprendono dell’ultima azione perpetrata dall’opposizione ma che condannano aspramente denunciandoli come “contrari al rafforzamento dei servizi sociali e al piano assunzionale di Agro Solidale, così essenziali per le fasce deboli e per tutta la città di Pagani”. Pronta la risposta dei consiglieri Sessa e Calce che rispondono così alle critiche:” Da consiglieri comunali attenti e pronti ad approfondire le questioni, abbiamo semplicemente chiesto delucidazioni oltre che rispetto delle normative e delle disposizioni cui il nostro Comune è sottoposto in termini di assunzioni. Ma, purtroppo, “trasparenza” e “legalità” sono termini sconosciuti alla maggioranza che attacca senza entrare nel merito della questione e senza dare le dovute risposte. Perché i consiglieri comunali di maggioranza non ci dicono se Agro Solidale può effettivamente assumere anche per la quota parte del Comune di Pagani anziché gettare fango e veleno sull’attività e sulle prerogative di due consiglieri comunali? Perché, a questo punto, non ci danno delucidazioni anche sui bandi di mobilità per categoria D che sembrano cuciti addosso a qualcuno, sulle assunzioni fatte alla Sam senza le autorizzazioni del Ministero, sui criteri di scelta dei percettori di reddito di cittadinanza impegnati nelle istituzioni pubbliche che danno disposizioni e partecipano ai tavoli a nome degli amministratori? Si sono accorti, inoltre, che, da due anni, vengono affidati incarichi sempre alle stesse ditte, che si alternano di volta in volta, in barba a procedure e gare e senza tenere in considerazione che gli stessi servizi esternalizzati rientrano nelle competenze della società in house? Infine gli stessi consiglieri sono a conoscenza del degrado in cui versa la città e per cui l’amministrazione comunale non ha adottato, fino ad oggi, alcun provvedimento? Ancora una volta, purtroppo, cercano di distogliere l’attenzione dai reali problemi della città”.