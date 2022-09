Pompei. Assegnata a CIRFOOD la ristorazione nel Parco Archeologico

La CIRFOOD

E’ una della maggiori imprese italiane nelle ristorazione organizzata commerciale e collettiva e dei servizi alle imprese. La sua ristorazione mette al centro le persone con un servizio di ristorazione di alto profilo e una politica aziendale che cura la sostenibilità sociale, economica, ambientale e culturale. Parliamo di un’azienda del food & beverage conosciuta in tutto il mondo operante in diversi paesi stranieri e con un fatturato annuale che si aggira sul valore di 500 milioni di euro l’anno. La CIRFOOD si è aggiudicata il prestigioso servizio di ristorazione nel Parco Archeologico di Pompei dopo aver vinto una gara d’appalto in cui ha anche superato il ricorso presentato da una concorrente locale.

Servizio ristorazione e location

Il servizio di ristorazione che l’impresa svolgerà negli Scavi di Pompei, prevede due diverse location. La prima sede è quella storica sita presso il Foro centrale degli Scavi di Pompei, che prevede il self service e una ristorazione veloce. La seconda sede sarà allestita per la prima volta nella storica palazzina ottocentesca denominata “Casina dell’Aquila”, utilizzata in passato per mostre ed eventi culturali. La location è spaziosa e luminosa e si presta per una ristorazione di alto livello con servizio ai tavoli, cucina gourmet e servizio con personale altamente qualificato che parla le più diffuse lingue straniere. La sala da pranzo è dotata di uno spazio sufficiente a servire fino a 300 coperti.